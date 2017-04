OnePlus 5: Dual-Kamera, 6 GB RAM & Snapdragon 835

OnePlus könnte schon in den kommenden Monaten das OnePlus 5 vorstellen. Das Highend-Smartphone soll unter anderem 6 GB RAM, einen Snapdragon 835 und eine Dual-Kamera bieten.

Das OnePlus 5 ist wohl das kommende Flaggschiff des Herstellers. Bereits im Vorfeld sind einige mögliche Spezifikationen durch­gesickert. So soll das Modell auf der Rückseite über eine Dual-Kamera verfügen. Der Fingerabdruck­scanner soll sich auf der Vorderseite und nicht wie zunächst angenommen auf der Rückseite des Smartphones befinden. Wie indiatoday.intoday.in (via pocketnow.com) unter Berufung auf eine firmenahe Quelle berichtet, wird ein erster Prototyp des OnePlus anscheinend bald fertig sein.

Auf einem Bild ist bereits die Rückseite des Modells mit zwei Kamera-Sensoren zu sehen, die untereinander angeordnet sind. Unterhalb der Kamera ist ein LED-Blitz integriert, der die Objekte ausleuchten soll. Im iPhone 7 Plus oder dem Xiaomi Mi6 findet wohl eine ähnliche Dual-Kamera mit Tele-Objektiv Einsatz. Die Smartphone-Kamera des OnePlus 5 soll Fotos mit einer Auflösung von bis zu 16 Megapixel schießen. Welche Auflösung der zweite Sensor bietet, ist noch nicht bekannt.



Mögliche Specs und Termin für Verkaufsstart

Das OnePlus 5 könnte den Gerüchten zufolge mit einem Snapdragon-835-Prozessor ausgestattet sein, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Vermutlich wird das Modell in zwei Versionen mit 64 GB und 128 GB Speicher erscheinen. Das Display soll 5,5 Zoll in der Diagonale messen bei Full-HD- oder Quad-HD-Auflösung.

In den kommenden zwei Monaten ist dem Bericht zufolge mit einem Marktstart des OnePlus 5 zu rechnen. Mit dem OnePlus 5 überspringt der chinesische Hersteller eine Generation, da der Vorgänger das OnePlus 3T und nicht ein OnePlus 4 ist. Im Vergleich zum Vorgänger sieht die Rückseite in puncto Bauform zwar der des OnePlus 3T ähnlich, allerdings fehlen die typischen Antennen­streifen komplett. Der Quelle zufolge sei das Design aber noch nicht fertig. So könnte das Gehäuse zu guter Letzt doch noch die gewohnten Antennen­linien erhalten.

