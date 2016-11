OnePlus 4 soll kleineres Display bekommen

Angebliches Renderbild des OnePlus 4 Kaum ist das OnePlus 3T offiziell vorgestellt worden, gibt es auch schon erste Details zum nächsten Smartphone-Flaggschiff, das der chinesische Hersteller im kommenden Jahr auf den Markt bringt. Bereits auf den ersten Blick sichtbar sein wird das kleinere Display. Aktuellen Branchenberichten zum OnePlus 4 zufolge soll das neue Modell mit einem 5,3 Zoll großen Touchscreen ausgestattet sein, während das OnePlus 3T noch mit einem 5,5 Zoll großen Display ausgestattet ist.

Dafür schraubt der Hersteller die Auflösung nach oben. Beträgt diese bei den bisherigen OnePlus-Spitzenmodellen 1080 mal 1920 Pixel, so soll diese beim nächsten Spitzenmodell 1440 mal 2560 Pixel betragen. Ein Schritt, den längst nicht alle Mitbewerber bislang gegangen sind, wie die Beispiele des Huawei Mate 9 und des Apple iPhone 7 Plus gezeigt haben. Zum Einsatz kommt erneut ein AMOLED-Touchscreen.

Snapdragon 830 und bis zu 8 GB RAM

Als Prozessor soll das OnePlus 4 den Snapdragon 830 bekommen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Smartphone - ähnlich wie beispielsweise auch das Huawei Mate 9 - in verschiedenen Versionen mit unterschiedlicher Arbeitsspeichergröße auf den Markt kommen soll. Im Gespräch sind 6 bzw. 8 GB RAM. Zudem soll das neue OnePlus-Handy wie schon das OnePlus 3T mit bis zu 128 GB internem Speicherplatz ausgestattet sein. Wie gewohnt wird es keine Möglichkeit geben, zusätzlich microSD-Speicherkarten einzusetzen.

Auch bei der Akkukapazität stand möglicherweise das Huawei Mate 9 Pate. Ähnlich wie das Huawei-Phablet soll nämlich auch das OnePlus 4 mit einem 4000-mAh-Akku ausgestattet sein. Dabei gibt es noch keine Angaben zu Standby- und Betriebszeiten. Nicht zuletzt wird auch über eine Dual-Kamera spekuliert, wie sie auch andere Hersteller mittlerweile bei ihren Smartphone-Flaggschiffen integrieren.

OxygenOS mit Android Nougat

Als Betriebssystem dürfte wieder die OnePlus-Eigenentwicklung OxygenOS zum Einsatz kommen, die sehr nahe am Android-Original ist. Als Android-Version kommt 7.1 (Nougat) in Frage. Abzuwarten bleibt, wie schnell der Hersteller in Zukunft Firmware-Updates liefert. In dieser Hinsicht war OnePlus in der Vergangenheit nicht gerade ein Vorbild. So soll es beispielsweise die finale Version von Android Nougat für das OnePlus 3 erst zum Jahresende geben.

Noch keine Hinweise gibt es darauf, wann und zu welchem Preis das OnePlus 4 auf den Markt kommt. Ganz so günstig wie die ersten OnePlus-Handys sind die aktuellen Geräte schon nicht mehr. Dennoch werden die Preise der Spitzenmodelle der Mitbewerber noch deutlich unterboten.