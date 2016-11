OnePlus 3T mit Snapdragon 821 & Vorstellungstermin bekannt

Der Hersteller hat per Facebook den Vorstellungstermin des OnePlus 3T angekündigt und den Prozessor des kommenden Flaggschiffs enthüllt.

3T: Nachfolger des OnePlus 3 (Bild) auf dem Weg Nun ist es offiziell: OnePlus wird einen leistungsstärkeren Nachfolger des OnePlus 3 auf den Markt bringen. Während es bereits im Vorfeld die Vermutung gab, dass der Hersteller beim OnePlus 3T den Snapdragon 821 zum Einsatz bringen wird, wurde diese Information nun bestätigt. Und auch der Keynote-Termin ist nun bekannt.

Seit dem Launch des OnePlus 3 sind nun schon wieder einige Monate vergangen und der Hersteller sah wohl Aufrüstungsbedarf in puncto Hardware. Beim kommenden Modell mit der Bezeichnung 3T wird OnePlus statt dem Snapdragon 820 einen Snapdragon 821 zum Einsatz bringen. Der neue Qualcomm-Chip ist mit 2,35 GHz getaktet, während es beim 820er nur 2,15 GHz Taktfrequenz sind. Spannend ist die Frage, ob es abseits der CPU noch weitere Änderungen geben wird.

Die Specs des Vorgängers waren bereits mehr als ordentlich. So verfügt das OnePlus 3 etwa über einen 6 GB großen Arbeitsspeicher. Und auch die restlichen Hardwarekomponenten sind auf dem aktuellen Stand. Während das aktuelle Flaggschiff-Modell von OnePlus für rund 450 Euro bestellt werden kann, ist noch offen, wie viel Geld der Nachfolger 3T kosten wird.

Live-Event am 15. November

OnePlus-Event findet am 15. November statt Der Hersteller wird am 15. November um 19 Uhr deutscher Zeit im Rahmen eines Facebook-Livestreams das kommende Flaggschiffgerät vorstellen. Gerüchte hatten zunächst nahegelegt, dass OnePlus das 3T bereits am 14. November zeigt. Auf teltarif.de werden wir darüber berichten, sobald die finalen Spezifikationen des Geräts bekannt sind.