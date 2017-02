OnePlus 3T mit 128 GB Speicher jetzt bestellbar

OnePlus 3 und OnePlus 3T nebeneinander Im November 2016 wurde das OnePlus 3T als neues Smartphone-Flaggschiff des chinesischen Herstellers OnePlus veröffentlicht. Das Gerät war zunächst nur mit 64 GB Speicherplatz erhältlich, wurde aber auch in einer Version mit doppelter Speicherkapazität angekündigt. Jetzt ist der Bolide auch in der Version mit 128 GB Speicher erhältlich. Der zusätzliche Einsatz einer Speicherkarte ist wiederum - wie bei OnePlus üblich - nicht möglich.

Das OnePlus 3T mit 128 GB Speicher ist nur in der Farbe Gunmetal zu bekommen. Interessenten, die sich für das Smartphone in Soft Gold interessieren, müssen das Modell mit 64 GB Speicherkapazität wählen. Die 64-GB-Version des Smartphones ist in beiden Farbvarianten sofort lieferbar und kostet 439 Euro. Der Hersteller verspricht in seinem Online-Shop eine Lieferung innerhalb von vier Tagen. Die Lieferzeit für die 128-GB-Variante, für die der Hersteller 479 Euro verlangt, wird mit elf Tagen angegeben.

Bugfix-Update für OnePlus 3 und 3T

OnePlus hat darüber hinaus ein Firmware-Update für das OnePlus 3 und das OnePlus 3T veröffentlicht. Die neue Version des OyxgenOS-Betriebssystems trägt die Nummer 4.0.3 und behebt unter anderem Probleme mit der Kamera-App und mit Audio-Aufnahmen. WLAN-Internet-Verbindungen sind zudem jetzt mit IPv6 möglich. Zudem hat der Hersteller nach eigenen Angaben die intelligente Umschaltung zwischen WLAN und mobilfunkbasierten Internet-Verbindungen verbessert.

Ferner wurden die APN-Einstellungen für einige Mobilfunk-Anbieter aktualisiert. Der Line-Messenger soll nicht mehr abstürzen und für indische Kunden wird die Amazon-Prime-App vorinstalliert. Der offizielle Changelog von OnePlus lässt allerdings Aktualisierungen bei der Sicherheit vermissen. Die aktuellen Google-Patches für das Android-Betriebssystem sind demnach nicht Bestandteil des Updates, das sukzessive an die Nutzer verteilt wird.

OxygenOS lehnt sich stark an das Original-Android-Betriebssystem von Google an. Es handelt sich um eine Eigenentwicklung von OnePlus, nachdem der Hersteller bei seinem ersten Smartphone noch auf CyanogenOS zurückgegriffen hatte.

VoLTE in Deutschland noch nicht nutzbar

Wie berichtet hat OnePlus inzwischen bei seiner Firmware auch die Telefonie über die LTE-Mobilfunknetze berücksichtigt. Für das OnePlus 2 wurde sogar ein Update ausgerollt, in dessen Changelog VoLTE ausdrücklich erwähnt wurde. Wie sich in Tests der teltarif.de-Redaktion gezeigt hat, funktioniert die 4G-Telefonie in den deutschen Mobilfunknetzen mit Smartphones von OnePlus allerdings derzeit noch nicht.

In einer weiteren Meldung finden Sie unteren Test zum OnePlus 3T.