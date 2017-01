Update für OnePlus 3 und 3T: So kommen Sie schneller dran

Updates bei OnePlus schneller erhalten Wie auf der Android-Plattform von Google üblich liefert auch OnePlus Firmware-Updates für seine Smartphones nicht gleichzeitig an alle Nutzer, sondern sukzessive aus. Die Staffelung erfolgt dabei nach Ländern. Wie die Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Der Standard berichtet, kann man über ein VPN sogar die Bereitstellung des Updates für das eigene Smartphone beschleunigen.

Entscheidend für die Bereitstellung eines Updates bei OnePlus ist nicht etwa das Land, für das das entsprechende Smartphone produziert wurde. Vielmehr kommt es auf den Internet-Zugang des Kunden an. Verfügt der Nutzer über eine IP-Adresse aus einem Land, für das die neue Software bereits freigegeben wurde, so wird die Aktualisierung als verfügbar gelistet und kann demnach geladen und installiert werden.

Dem Bericht zufolge ist das jetzt veröffentlichte Bugfix-Update beispielsweise in einigen europäischen Ländern noch nicht verfügbar, während es in Kanada bereits ausgeliefert wurde. Wer also einen VPN-Anbieter nutzt, der kanadische IP-Adressen anbietet, kann auf diesem Weg die neue Betriebssystem-Version auf das OnePlus 3 bzw. das OnePlus 3T laden.

Unzählige VPN-Dienste verfügbar

Im Google Play Store finden sich zahlreiche VPN-Dienste, deren Qualität jedoch sehr unterschiedlich ist. Ein Gratis-Angebot, das auch Server in Kanada verwendet und fast ausnahmslos positive Nutzer-Bewertungen hat, ist Turbo VPN. Ein sehr zuverlässiger, nach einer Gratis-Phase aber kostenpflichtiger Dienst, nennt sich VyprVPN.

Das Nougat-Update für OnePlus 3 und OnePlus 3T wurde zusammen mit OxygenOS 4.0 schon zum Jahreswechsel bereitgestellt. Mittlerweile bietet der chinesische Hersteller mit der OxygenOS-Version 4.0.2 weitere Fehlerbereinigungen an, nachdem das kleinere Update auf die Betriebssystem-Variante 4.0.1 bereits Probleme in Verbindung mit dem Google Play Store behoben hat, die dazu geführt hatten, dass sich einige Apps nicht laden oder aktualisieren ließen.

Einige Anwender klagen zudem über WLAN-Verbindungsprobleme. Es ist allerdings noch nicht bekannt, ob dieser Fehler im neuen Update behoben wurde. OnePlus aktualisiert sukzessive auch die Einstellungen für verschiedene Mobilfunk-Netzbetreiber.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über die VoLTE-Freischaltung bei OnePlus informiert, wobei das Feature in den deutschen Handy-Netzen derzeit offenbar noch nicht funktioniert.