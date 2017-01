Android-7.0-Update für OnePlus 3 & 3T wird verteilt

An die Besitzer eines OnePlus 3 oder OnePlus 3T wird das neue Firmware-Update für Android 7.0 alias Nougat offiziell verteilt. Die neue Software wird dabei Over the Air (OTA) übertragen, wie betanews.com berichtet. Bei dem System handelt es sich um OxygenOS 4.0, dass auf Android 7.0 basiert. Aktuell steht aber auch schon die neue Android-Version 7.1.1 von Google bereit. Damit ist das Firmware-Update von OnePlus also nicht auf dem neusten Stand, es soll aber alle wichtigen Features bieten, die man von Nougat her kennt.

Durch das Update erhalten das OnePlus 3 und OnePlus 3T Design-Änderungen an der Benutzer­oberfläche und es wird nun die Darstellung von Multi Window unterstützt. Ein neues Feature ist auch, dass die Besitzer die Icons in der Statusleiste ändern können. Das Benachrichtigungscenter wurde ebenfalls komplett überarbeitet.



Weitere Features und Hinweise

Durch das Firmware-Update wurden auch kleine Bugs behoben und das System wurde generell etwas stabiler gemacht. Zudem haben die Besitzer nun die Möglichkeit, direkt auf eingegangene Nachrichten zu antworten. OnePlus liefert das Update für das OnePlus 3 und OnePlus 3T in mehreren Schüben aus, sodass sich einige Besitzer noch etwas gedulden müssen, wie OnePlus in seinem Forum schreibt. Die Dateigröße des Updates beträgt fast 1000 MB. Daher ist es ratsam, dass das Update über eine sichere WLAN-Verbindung heruntergeladen wird. Ansonsten wird bei einem Download über die Mobilfunk-Verbindung das eigene Datenvolumen belastet.

Der Hersteller hatte bereits für das OnePlus 3 und OnePlus 3T eine Beta-Version des Nougat-Updates veröffentlicht. Diese Test-Version ist mit Vorsicht zu genießen, da sie das System instabil machen kann. Um möglichen Problemen durch die Beta-Version aus dem Weg zu gehen, sollte daher lieber das neuste, offizielle OTA-Update aufgespielt werden.