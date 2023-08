Specs-Gerüchte: Das OnePlus 12 soll RAM-Monster werden

In wenigen Monaten könnte OnePlus den Nach­folger des OnePlus 11 vorstellen. Ein bekannter Leaker gibt jetzt Einblick in die Specs des OnePlus 12.

Nach dem OnePlus 11 soll das OnePlus 12 kommen - zumin­dest in China und anderen Märkten. Aktuell besteht noch das Verkaufs­verbot von Smart­phones der chine­sischen Marke in Deutsch­land. Wer sich für die Modelle inter­essiert, könnte den Weg über den Import gehen. Das OnePlus 12 könnte noch in diesem Jahr für den chine­sischen Markt vorge­stellt werden. Jetzt sind erneut Infor­mationen zu dem erwar­teten Modell aufge­taucht. Die gele­akten Specs verspre­chen ein High-End-Flagg­schiff.

Viel RAM und Peri­skop-Kamera

Wie mag der Nachfolger des OnePlus 11 (Bild) aussehen?

Bild: teltarif.de Die gele­akten Spezi­fika­tionen zum OnePlus 12 entstammen der Feder des bekannten Tipp­gebers Digital Chat Station über die chine­sische Social-Media-Platt­form Weibo (via Android Head­lines). Das OnePlus 11 wird vom Qual­comm-Chip Snap­dragon 8 Gen 2 ange­trieben. Es ist daher wahr­schein­lich, dass die kommende Chip-Gene­ration in Form des Snap­dragon 8 Gen 3 im OnePlus 12 verbaut sein wird. Der Prozessor soll im Oktober auf dem Snap­dragon-Summit vorge­stellt werden. Gerüchten zufolge soll aber das Xiaomi 14 das erste Smart­phone-Modell mit dem kommenden Qual­comm-Chip sein.

Weiterhin ist von einem gigan­tischen Arbeits­spei­cher mit einer Größe von 16 GB und 24 GB des OnePlus 12 die Rede. Es kann jedoch sein, dass das 24-GB-Modell Nutzern in China vorbe­halten bleibt. Beim Akku des OnePlus 12 soll es sich um einen Strom­spei­cher mit einer Kapa­zität von 5400 mAh handeln, der sich mit 100W kabel­gebunden und mit 50W kabellos wieder aufladen lässt. Zudem soll das Telefon einen Metall­rahmen und einen großen X-Achsen-Motor für verbes­serte Vibra­tion bekommen. Als Entsperr­mög­lich­keit soll ein Ultra-Finger­abdruck­sensor zur Verfü­gung stehen. Es wird davon ausge­gangen, dass es sich um dasselbe Modul handelt, das auch im Find X6 Pro der Schwes­ter­firma Oppo sein Werk verrichtet.

Drei Kameras, davon eine Peri­skop

Den weiteren Leaks ist zu entnehmen, dass das OnePlus 12 drei rück­sei­tige Kameras zu bieten haben soll. Davon könnte eine die Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung und Sony-IMX989-Sensor sein. Eine Ultra­weit­win­kel­kamera soll eben­falls mit 50 MP auflösen. Zudem soll das OnePlus 12 das erste Modell der Marke sein, das eine Peri­skop-Tele­kamera (64-MP-Auflö­sung) besitzt.

Das OnePlus 11 konnten wir uns auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona in einem Hands-on anschauen.