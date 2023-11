OnePlus 12: Vorstellung schon am 4. Dezember

Das OnePlus 12 wird schon in zwei Wochen, genauer gesagt am 4. Dezember, präsen­tiert. Die Spezi­fika­tionen klingen viel­ver­spre­chend.

Am 4. Dezember schlägt es zwölf, denn an diesem Tag wird das OnePlus 12 offi­ziell vorge­stellt. Damit kommt der chine­sische Hersteller der Enthül­lung des Galaxy S24 zuvor. Die Präsen­tation wird in China, dem Heimat­land des Elek­tronik­kon­zerns, abge­halten. Höchst­wahr­schein­lich kommt das OnePlus 12 aber auch in Europa auf den Markt. Aufgrund des Patent­streits mit Nokia müssen sich deut­sche Inter­essenten auf einen Import aus einem Nach­bar­land einstellen. Das High-End-Smart­phone soll unter anderem durch sein 2600 cd/m² helles Display und das SoC Snap­dragon 8 Gen 3 über­zeugen.

OnePlus 12: Vorstel­lung schon in zwei Wochen

Das OnePlus 12 naht

OnePlus Noch immer gibt es auf der deut­schen Inter­net­seite von OnePlus nur Zubehör zu erspähen. Der Hersteller wurde sich also bislang nicht mit Nokia bezüg­lich des Patent­streits einig. Das ist umso bedau­erli­cher, da das nächste Flagg­schiff bereits in den Start­löchern steht. Durch Pocket-lint wurden wir auf einen Weibo-Beitrag von Li JieLouis, dem chine­sischen OnePlus-Chef, aufmerksam. In diesem Post kündigt die Führungs­kraft die Präsen­tation des OnePlus 12 an. Am 4. Dezember 2023 findet die Enthül­lung um 19 Uhr in China statt. Bei uns ist es dann zwölf Uhr mittags.

Eine hübsche Teaser-Grafik stimmt auf das Event ein. Dabei posi­tio­niert sich Li JieLouis selbst als Stun­den­zeiger, der auf die 12 zeigt. Vom OnePlus 12 wissen wir bisher, dass es ein 2K-Display mit X1-OLED-Panel von BOE besitzt. Die Spit­zen­hel­lig­keit soll sich auf 2600 cd/m² belaufen. Dank des Snap­dragon 8 Gen 3 wird das Handy über eine hohe Arbeits­geschwin­dig­keit verfügen. Hinten wird eine Weit­winkel-Kamera mit 50 MP, eine Tele­foto-Kamera mit 64 MP (3x opti­scher Zoom) und eine Ultra­weit­winkel-Kamera mit 50 MP erwartet. Draht­loses Aufladen sei mit 50W möglich.

OnePlus feiert zehn­jäh­riges Jubi­läum

Die Teaser-Grafik zeigt nicht nur den mensch­lichen Uhrzeiger auf der zwölf, sondern auch einen weiteren Zeiger auf der zehn. Am 16. Dezember 2023 wird das zu BBK Elec­tro­nics gehö­rende Unter­nehmen nämlich ein Jahr­zehnt alt. Mit dem OnePlus One kam am 25. April 2014 das erste Smart­phone der Firma in den Handel. Das damals beein­dru­ckende Preis-Leis­tungs-Verhältnis verhalf OnePlus zum Ruf als „Flagg­schiff-Killer“. Diese Philo­sophie verfolgte das Unter­nehmen noch einige Jahre. Zwar sind die Smart­phones immer noch erst­klassig ausge­stattet, aller­dings unter­scheiden sie sich inzwi­schen preis­lich nicht mehr von der Konkur­renz.

Mit dem OnePlus Open hat der Hersteller kürz­lich sein erstes falt­bares Handy vorge­stellt.