OnePlus 12: Spannendes Hasselblad-Handy ist offiziell

Mit dem OnePlus 12 erblickt ein Heraus­for­derer des Galaxy S23 Ultra und des bevor­ste­henden Galaxy S24 Ultra das Licht der Welt. Das Ober­klasse-Smart­phone wurde jüngst für den chine­sischen Markt vorge­stellt. Eine Enthül­lung der globalen Ausgabe soll Anfang 2024 folgen, laut Gerüchten am 23. Januar. Das OnePlus 12 über­trifft das aktu­elle und auch kommende Spit­zen­modell von Samsung in manchen Diszi­plinen. So erstrahlt das Display in bis zu 4500 cd/m², der Akku misst beacht­liche 5400 mAh und unter­stützt 100W-Schnell­laden. Das Peri­skop-Tele­foto-Objektiv wartet mit einem riesigen Sensor auf.

OnePlus 12 kommt mit viel­ver­spre­chender Ausstat­tung

Die Farben des OnePlus 12

OnePlus Heute hat der chine­sische Hersteller sein OnePlus 12 präsen­tiert. Die Spezi­fika­tionen lesen sich größ­ten­teils beein­dru­ckend. Das 6,82 Zoll große LTPO-AMOLED-Display vereint 3168 mal 1440 Bild­punkte, aktua­lisiert Inhalte mit bis zu 120 Hz und wartet mit einer Spit­zen­hel­lig­keit von 4500 cd/m² auf. Um die Darstel­lung der hoch­auf­lösenden Anzeige berechnen zu können, findet ein Snap­dragon 8 Gen 3 Verwen­dung. Dieser kann auf einen Arbeits­spei­cher zwischen 12 GB und 24 GB RAM zurück­greifen. Den 5400 mAh umfas­senden Akku des OnePlus 12 kann man dank 100W in 26 Minuten voll­ständig aufladen. Kabellos werden immerhin noch 50W geboten.

In puncto Kamera verfolgt das Mobil­gerät einen anderen Ansatz als das Galaxy S23 Ultra und das Galaxy S24 Ultra. Einen 200-Mega­pixel-Chip verbaut OnePlus nicht. Die Weit­winkel-Einheit löst mit 50 MP auf, ist optisch stabi­lisiert und hat eine Blende von f/1.6. Die Brenn­weite der Peri­skop-Tele­foto-Kamera dürfte manche Anwender enttäu­schen. Es gibt nur 70 mm, was einem drei­fachen opti­schen Zoom entspricht. Dafür ist der 64-MP-Bild­wandler mit 1/2 Zoll sehr groß für ein Modul dieser Art. Samsungs Drei­fach-Zoom hat nur einen 1/3,52 Zoll großen Chip. Eine Blende von f/2.6 und einen opti­schen Bild­sta­bili­sator hat das Zoom-Objektiv des OnePlus 12 eben­falls zu bieten.

Weitere Spezi­fika­tionen des OnePlus 12

Das Gehäuse des High-End-Smart­phones besteht vorne aus Gorilla Glass Victus 2, hinten aus nicht näher defi­niertem Glas und seit­lich aus Alumi­nium. Käufer können das Handy in den Farben Schwarz, Grau und Grün erwerben. Als Betriebs­system ist Android 14 in Form von ColorOS 14 vorin­stal­liert. Außer­halb Chinas findet die eben­falls auf Android 14 basie­rende Benut­zer­ober­fläche OxygenOS 14 Verwen­dung. An Konnek­tivität bietet das OnePlus 12 5G, LTE, Wi-Fi 7, Blue­tooth 5.4, NFC, GPS, Infrarot, einen Finger­abdruck­sensor unter dem Display und USB C 3.2. Der Staub- und Wasser­schutz wurde gemäß IP65 umge­setzt.

Preis und Verfüg­bar­keit des OnePlus 12

OnePlus 12 in voller Pracht

OnePlus In China ist das Mobil­telefon gemessen an seiner Ausstat­tung äußerst günstig. So werden für die Vari­ante mit 256 GB Flash und 12 GB RAM 4299 Yuan fällig, das sind umge­rechnet etwa 561 Euro. Die beste Option mit 1 TB Flash und 24 GB RAM schlägt mit 5799 Yuan zu Buche, was circa 756 Euro entspricht. Hier­zulande kämen noch die Mehr­wert­steuer und andere etwaige Kosten hinzu. Ob das OnePlus 12 aller­dings zu uns nach Deutsch­land kommt, ist aufgrund der andau­ernden Patent­strei­tig­keit mit Nokia frag­lich.

Seit kurzem gibt es ein Update mit Android 14 für OnePlus 10 Pro und OnePlus 11.