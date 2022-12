OnePlus 11: Teaser enthüllen Launch-Termin & Kamera

Offi­zielle Teaser offen­baren und den Launch­termin des OnePlus 11 sowie dessen Hassel­blad-Kamera. An seinem Geburts­tags-Event kündigte OnePlus zudem eine 10T Marvel Edition an.

Am vergan­genen Wochen­ende veran­stal­tete der Elek­tronik-Hersteller OnePlus in China ein großes Event anläss­lich seines neunten Geburts­tags. Das OnePlus 11 wurde bei diesem Anlass zwar noch nicht offi­ziell vorge­stellt, aller­dings zeigte das Unter­nehmen ein Teaser-Video, welches das Kame­ramodul des Flagg­schiffs offen­legt. Inzwi­schen verriet OnePlus auch das genaue Launch­datum seines Flagg­schiffs.

Video-Clip bestä­tigt Hassel­blad-Kamera

Der Video-Clip, den Spar­rows News auf YouTube teilt, bestä­tigt die bereits vermu­tete runde Kame­raein­heit auf der Rück­seite des OnePlus 11, die drei Objek­tive und einen runden LED-Blitz beher­bergt. Die glän­zende Einfas­sung des Moduls erstreckt sich bis zum rechten Gerä­terand. Zwischen den Linsen entde­cken wir das bereits vermu­tete Hassel­blad-Bran­ding.

OnePlus 11 kommt in zwei Farb­tönen

Bishe­rigen Infor­mationen nach besteht die Drei­fach-Kamera aus einem 50-MP-Sensor, einem 48-MP-Ultra­weit­winkel-Sensor sowie einem 32-MP-Tele­sensor mit zwei­fach opti­schem Zoom.

Neben dem schwarzen Modell mit der Farb­bezeich­nung „Matte Black“, das in dem Video auftaucht, soll es angeb­lich auch eine grüne Vari­ante namens „Glossy Green“ geben.

Frühere Leaks beschei­nigten dem OnePlus 11 einen Snap­dragon-8-Gen-2-Chip­satz, dem bis zu 16 GB RAM zur Seite stehen. Gemun­kelt wird eben­falls über einen 5000-mAh-Akku, der sich mit bis zu 100 Watt aufladen lässt.

Launch findet am 7. Februar 2023 statt

Gerade erst hatte OnePlus in einem Weibo-Beitrag verkündet, dass das OnePlus 11 in Kürze veröf­fent­licht werden soll, nun rückt der Hersteller auf Twitter mit dem konkreten Launch­termin nach.

Marvel Edition des OnePlus 10T

Das Motto des Events, das am 7. Februar 2023 in Neu-Delhi, Indien, statt­finden soll, lautet "Cloud 11 - A OnePlus Launch Event". Ein OnePlus 11 Pro ist angeb­lich nicht geplant, das Basis­modell wird vorerst das einzige Flagg­schiff sein.

Zu seinem Ehrentag am 17. Dezember stellte OnePlus zwar nicht das 11er-Modell, jedoch das OnePlus 10T Marvel Edition vor. Bei dem Smart­phone handelt es sich um eine limi­tierte Sonder­edi­tion des OnePlus 10T, die nur für Mitglieder des Red Cable Club erhält­lich ist.

Die OnePlus 10T Marvel Edition Box beinhaltet neben dem OnePlus 10T ein Iron-Man-Cover, einen Black-Panther-Aufsteller für Sammler sowie eine Captain-America-Handy­hal­terung. Die Sonder­edi­tion des OnePlus 10T wird für etwa 675 Euro bei Amazon erhält­lich sein.

