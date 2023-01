OnePlus 11: High-End-Handy mit Hasselblad-Kamera offiziell

Mit dem OnePlus 11 wurde das erste große Smart­phone-Flagg­schiff in diesem Jahr vorge­stellt. Der Hersteller enthüllte das High-End-Handy in seinem Heimat­markt China. Herz­stück des Mobil­geräts ist der pfeil­schnelle Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2. Ihm stehen mindes­tens 12 GB RAM zur Seite. Dank LTPO 3.0 ist das 120-Hz-Display beson­ders effi­zient. Die Kamera entstand erneut aus einer Koope­ration mit Hassel­blad. Gamer sollen mit dem bislang größten Vibra­tions­motor in einem Smart­phone gelockt werden, der mehr Immersion verspricht. Nächsten Monat erfolgt der globale Start des OnePlus 11.

OnePlus 11: Das erste High-End-Handy 2023

Das OnePlus 11 in voller Pracht

OnePlus Vom chine­sischen Hersteller OnePlus kommt jetzt die nunmehr elfte Itera­tion seiner Haupt-Smart­phone-Reihe. In puncto Perfor­mance muss man sich aufgrund des Snap­dragon 8 Gen 2 (Octa-Core, Cortex-X3, bis zu 3,2 GHz Takt) keine Gedanken machen. Flott sind auch Arbeits- und Daten­spei­cher dank LPDDR5X respek­tive UFS 4.0. Ein 120-Hz-Display darf bei einem modernen Smart­phone nicht fehlen. Das Exem­plar des OnePlus 11 misst 6,7 Zoll und kann auf Basis von LTPO 3.0 Bild­schirm­inhalte zwischen einem Hertz und 120 Hertz aktua­lisieren. Die Auflö­sung beträgt 3216 x 1440 Pixel.

Mit 602 mm³ sei der soge­nannte bioni­sche Vibra­tions­motor der größte in einem Smart­phone. Er soll zwei unter­schied­liche Vibra­tions­stärken zugleich über­mit­teln und durch seine Inten­sität das Mitten­drin-Gefühl in Mobile-Games stei­gern. An Konnek­tivität offe­riert das OnePlus 11 5G, LTE (inklu­sive Band 20), Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.3 LE, GPS, NFC, einen Under-Display-Finger­abdruck­sensor und USB C. Der 5000 mAh messende Akku lässt sich laut Hersteller via 100W in 25 Minuten voll­ständig laden. Das Handy kommt in Vari­anten mit 256 GB Flash und 12 GB RAM sowie 512 GB Flash und 16 GB RAM auf den Markt. Ein microSD-Schacht fehlt.

Mit Hassel­blad-Fein­schliff: Die Kameras des OnePlus 11

Kamera-Modul des OnePlus 11

OnePlus Abseits des Premium-Chip­satzes ist die von Hassel­blad opti­mierte Haupt­kamera das High­light. Der brand­neue Kame­rasensor Sony IMX890 mit 50 MP sitzt hinter dem Weit­winkel-Objektiv (Blende f/1.8). Das Modul ist optisch stabi­lisiert und mit Phasener­ken­nungs-Auto­fokus ausge­stattet. Die anderen beiden Bild­wandler stammen eben­falls von Sony. Es handelt sich um den IMX581 (Ultra­weit­winkel, 48 MP, Blende f/2.2, Auto­fokus) und den IMX709 (zwei­fach opti­scher Zoom, 32 MP, Blende f/2.0). Einen opti­schen Bild­sta­bili­sator hat das Tele­objektiv leider nicht. Selfies werden mit 16 MP geschossen.

Preis und Verfüg­bar­keit des OnePlus 11

Der Hersteller möchte für die Ausfüh­rung mit 12 GB RAM und 256 GB Flash 4399 Yuan haben, was circa 602 Euro entspricht. Sollen es 16 GB RAM und 512 GB Flash sein, werden 4899 Yuan, etwa 671 Euro, fällig. Die Angaben verstehen sich vor Steuern. Der Verkauf des Android-13-Smart­phones beginnt in China ab dem 9. Januar. Am 7. Februar wird das OnePlus 11 für den inter­natio­nalen Markt vorge­stellt. Ob wir in Deutsch­land bedacht werden, ist momentan frag­lich. Aktuell herrscht hier­zulande noch ein Verkaufs­verbot von OnePlus-Handys.

Zur Not könnten Sie das OnePlus 11 impor­tieren. Wir haben gute Erfah­rungen mit dem Smart­phone-Import gesam­melt.