OnePlus 11 im Hands-on: Kommt es nach Deutschland?

Wir konnten uns das OnePlus 11 auf dem Mobile World Congress in Barce­lona anschauen und haben nach­gefragt, ob es auch offi­ziell nach Deutsch­land kommt.

OnePlus ist vom Nokia-Paten­streit genauso betroffen, wie Oppo, weil beide Marken zum BBK-Elec­tro­nics-Konzern gehören. Das bedeutet: Es dürfen derzeit offi­ziell keine Smart­phones in Deutsch­land verkauft werden. Bekommen kann man sie aller­dings doch, in dem man sie beispiels­weise aus einem anderen euro­päi­schen Land impor­tiert.

Wir haben auf dem Mobile World Congress in Barce­lona am Stand von OnePlus nach­gefragt, wie die aktu­elle Lage ist. Leider fiel auch wie schon zuvor am Stand von Oppo die Antwort ernüch­ternd aus.

OnePlus 11 im Hands-on

Das Display des OnePlus 11 misst 6,7 Zoll

Bild: teltarif.de OnePlus bleibt auch beim OnePlus 11 der bewährten Design­sprache treu: Schlankes, grif­figes Design trotz großer 6,7-Zoll-Phablet-Maße anzu­bieten. Auffäl­ligster Unter­schied zu den Vorgän­gern OnePlus 10 Pro und OnePlus 10T ist das kreis­runde statt des quadra­tischen Kamera-Designs auf der Gehäu­serück­seite. Das Hassel­blad-Bran­ding ist aber wieder zu sehen, was unwei­ger­lich auf den Fort­bestand der Part­ner­schaft zwischen OnePlus und dem schwe­dischen Kame­raspe­zia­listen schließen lässt.

Letzt­lich wirkt das OnePlus 11 aber unscheinbar. Etwas völlig Neues beim Design ist hier nicht zu erwarten. Das ändert aber nichts daran, dass Modell erst­klassig verar­beitet ist und nach dem Hands-on am MWC-Stand von OnePlus einen hoch­wer­tigen Eindruck hinter­lässt.

Smart­phones von OnePlus sind für ihre hohe Geschwin­dig­keit bekannt, was zum einen daran liegt, dass der Hersteller den aktu­ellsten High-End-Snap­dragon (8 Gen 2) von Qual­comm verbaut. Und zum anderen daran, dass OnePlus die Benut­zer­ober­fläche Oxygen OS wenig mit eigenen Skins verbas­telt. Dies­bezüg­lich wird gerne von einer "reinen" oder "sauberen" Android-Benut­zer­ober­fläche gespro­chen. Das können wir nach dem Hands-on bestä­tigen: OxygenOS sieht auch auf dem OnePlus 11 wie gewohnt "sauber" aus und läuft flüssig. Zur flüs­sigen Bedie­nung trägt je nach Anwen­dung auch das 120-Hz-Display bei. Die Kamera des OnePlus 11 hat wieder ein Hasselblad-Branding

Bild: teltarif.de Auch beim Akku gibt es High-End. Der Strom­spei­cher fasst 5000 mAh und kann mit 100W laut Herstel­ler­angaben in 25 Minuten voll­ständig aufge­laden werden. Mit 150W gab es beim OnePlus 10T aller­dings eine höhere maxi­male Lade­leis­tung.

High­light: Hassel­blad-Kamera

OnePlus und der Kame­raher­steller Hassel­blad setzen ihre Part­ner­schaft auch im OnePlus 11 fort. Verbaut ist ein Kame­rasensor von Sony (IMX890) mit 50-MP-Auflö­sung der Weit­win­kel­kamera (Blende f/1.8). Das Modul verfügt über eine opti­sche Stabi­lisie­rung und einen Phasener­ken­nungs-Auto­fokus.

Die anderen beiden Linsen stammen eben­falls aus dem Hause Sony. Es handelt sich dabei um einen IMX581-Sensor (48-MPUltraweitwinkel, Blende f/2.2, Auto­fokus) und einen IMX709-Sensor (32-MP-Tele­kamera ohne OIS, zwei­fach opti­scher Zoom, Blende f/2.0).

Einen ausführ­lichen Kame­ratest konnten wir im Rahmen des Hands-ons leider nicht durch­führen. Im Vergleich zum OnePlus 10 Pro (Test) konnte sich das OnePlus 10T (Test) in unserem Labor­best bei schlechten Licht­ver­hält­nissen verbes­sern. Es bleibt also abzu­warten, was das OnePlus 11 erreicht. Sobald wir die Möglich­keit haben, das OnePlus 11 zu testen, werden wir auf teltarif.de darüber berichten. OnePlus 11 mit geöffneter Kamera-App (im Hintergrund: Das OnePlus Pad)

Bild: teltarif.de

Nach­frage zum Patent­streit

Wie schon zuvor am Stand von Oppo haben wir auch bei OnePlus nach dem aktu­ellen Stand im Nokia-Paten­streit nach­gefragt. Leider konnten wir auch von OnePlus keine konkrete Antwort darauf bekommen, wann OnePlus-Smart­phones offi­ziell in Deutsch­land wieder erhält­lich sein werden.

Wir hoffen, dass wir im Rahmen des MWC in Barce­lona die Gele­gen­heit bekommen, Verant­wort­liche von Nokia zu diesem Thema zu befragen.

Im Vorfeld des Mobile World Congress präsen­tierte Xiaomi eine Viel­zahl an neuen Produkten, darunter Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro. Beide Modelle konnten wir uns eben­falls in einem Hands-on anschauen.