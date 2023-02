Trotz Verkaufsverbot: OnePlus 11 in Deutschland erhältlich

Wer ein OnePlus 11 in Deutsch­land möchte, muss doch nicht auf einen Import auswei­chen. Zwei Shops bieten das Gerät hier­zulande an. Außerdem naht ein OnePlus 11 Concept.

Kürz­lich wurde das OnePlus 11 für den globalen Markt vorge­stellt, was aufgrund des Verkaufs­ver­bots in Deutsch­land zunächst für uns wenig rele­vant erschien. Aller­dings igno­rieren manche Händler diesen Umstand und bieten auch hier­zulande das High-End-Smart­phone an. Ab 806 Euro lässt sich das Mobil­gerät vorbe­stellen. Die Liefer­zeiten vari­ieren zwischen dem 10. und dem 16. Februar 2023. Des Weiteren hat OnePlus ange­kün­digt, das Sonder­modell OnePlus 11 Concept auf dem MWC vorstellen zu wollen. Es soll ein krea­tives Design mit einer erst­mals genutzten Tech­nologie besitzen.

Kurios: OnePlus 11 ist doch in Deutsch­land erhält­lich

Das OnePlus 11 in voller Pracht

OnePlus Der chine­sische Hersteller OnePlus hat es derzeit aufgrund seiner Patent­strei­tig­keiten mit Nokia nicht leicht. Eigent­lich dürfen hier­zulande keine Mobil­geräte des Unter­neh­mens mehr verkauft werden. Zumin­dest zwei Händler scheint das nicht zu inter­essieren. Sowohl Gamibo.de als auch Proshop haben mit der Vorbe­stel­lung des OnePlus 11 in Deutsch­land begonnen. Gamibo.de veräu­ßert die 128-GB-Edition für 806 Euro und die 256-GB-Edition für 854 Euro. Jeweils versand­kos­ten­frei. Die Liefe­rung soll nur ein bis zwei Werk­tage dauern.

Proshop möchte hingegen 829 Euro für die 128-GB-Fassung und 899 Euro für die 256-GB-Fassung haben. Dafür gibt es als kosten­lose Drein­gabe die OnePlus Buds Pro 2. Auch bei diesem Händler fallen keine Versand­kosten an. Das Veröf­fent­lichungs­datum wird mit dem 16. Februar 2023 ange­geben. Mit seinem 6,7 Zoll großen, beson­ders scharfen Display (3216 x 1440 Pixel), dem Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2, der Triple-Kamera samt zwei­fach opti­schen Zoom und dem 5000-mAh-Akku ist das OnePlus 11 gut ausge­stattet.

OnePlus 11 Concept ange­kün­digt

Das OnePlus 11 Concept naht

OnePlus Über GSMArena wurden wir auf ein weiteres Produkt der OnePlus-11-Reihe aufmerksam. Der Konzern hat das OnePlus 11 Concept für den MWC 2023 ange­kün­digt. Dabei wird es sich um ein Smart­phone handeln, welches Inno­vationen bei Design und Technik veran­schau­lichen soll. Nach dem 2020 enthüllten OnePlus Concept One und dem 2021 demons­trierten OnePlus 8T Concept wäre es das dritte Modell dieser Serie. Die beiden letzt­genannten Handys hatten unter anderem ein Farb­wechsel-Gehäuse.

Das erste Tablet des Unter­neh­mens in Form des OnePlus Pad ist mitt­ler­weile eben­falls offi­ziell.