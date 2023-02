OnePlus 11 Concept: Smartphone mit blauer Flüssigkühlung

OnePlus hat das OnePlus 11 mit zum Mobile World Congress gebracht. Das Modell ist in Europa verfügbar, jedoch aufgrund von Patent­strei­tig­keiten mit Nokia nicht in Deutsch­land. Ob es offi­ziell auch hier­zulande irgend­wann erhält­lich sein wird, ist uns bislang nicht bekannt.

Wir konnten das Smart­phone am Stand von OnePlus jeden­falls auspro­bieren. Details lesen Sie in einem Hands-on. Im Rahmen der alljähr­lichen Messe in Barce­lona hat die Marke aus China auch ein neues Konzept-Smart­phone vorge­stellt. Dabei handelt es sich nicht um ein markt­reifes Gerät, viel­mehr um eine Demons­tra­tion dessen, was möglich ist und ferner ein Akt der Krea­tivität der Entwickler.

OnePlus 11 Konzept­handy mit flüs­siger Kühlung

OnePlus 11 Concept

Bild: OnePlus Das "OnePlus 11 Concept" genannte Produkt hat gleich mehrere Beson­der­heiten. Die Rück­seite ist gänz­lich aus durch­sich­tigem Glas gear­beitet, sodass Einblick in die Bauteile des Smart­phones besteht.

Eine weitere Beson­der­heit ist die flüs­sige Kühlung, die durch das Glas sichtbar wird. Laut Hersteller wird durch zwei piezo­elek­tri­sche Mikropumpen eisblaue Kühl­flüs­sig­keit zirku­liert. Das sieht nicht nur schick aus, sondern könnte auch dem mobilen Gaming der nächsten Gene­ration dienen.

Die "Active CryoFlux-System" genannte Tech­nologie soll Wärme ableiten können, ohne dass dabei die Dicke des Smart­phones wesent­lich erhöht werden müsse. OnePlus will fest­gestellt haben, dass die Tempe­ratur beim Gaming um bis zu 2,1 Grad gesenkt worden ist, wodurch sich während des Spieles die Bild­rate um drei bis vier Bilder pro Sekunde verbes­sert habe. Die Vorteile dieser Lösung seien aber nicht auf den Gaming-Bereich beschränkt. Auch während des Aufla­dens des Akkus könne die Tempe­ratur gesenkt werden, was zu einer verrin­gerten Lade­zeit führe.

Um die flüs­sige Kühlung einzu­schalten, könne eine Art Wärme­grenze einge­stellt werden. Sobald diese erreicht ist, öffne sich die Fluid­mem­bran, die dann die Mikropumpen auslöst, um die Zirku­lation durch das Gerät zu ermög­lichen.

Wird diese Flüs­sig­küh­lung bald markt­reif?

Im Commu­nity-Bereich schreibt OnePlus, dass der Hersteller es kaum erwarten kann, die Active CryoFlux-Kühl­tech­nologie und die Guilloché-Ätzung, die von der Herstel­lung von Luxus­uhren inspi­riert sei, bald auf handels­übliche OnePlus-Geräte zu bringen. Das kann jedoch alles und nichts heißen. Es bleibt jeden­falls span­nend.

Das OnePlus 11 Concept ist nicht das einzige Smart­phone-Modell dieser Art des Herstel­lers. So gab es im Jahr 2020 bereits Smart­phone-Modelle unter dem Mantel des Konzepts, wie das OnePlus Concept One mit unsicht­barer Kamera und das OnePlus 8T Concept, das die Farbe ändern kann.