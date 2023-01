OnePlus 11 5G, Pad & mehr: Smartphone-Nachschub naht

OnePlus hat den Termin seiner nächsten Produkt­vor­stel­lung für den globalen Markt bekannt gegeben. Am 7. Februar präsen­tiert der Hersteller vier Geräte, nament­lich OnePlus 11 5G, OnePlus 11R, OnePlus Pad und OnePlus Buds Pro 2. Es werden also zwei Smart­phones, ein Tablet und Kopf­hörer enthüllt respek­tive für den welt­weiten Start vorbe­reitet. In der Pres­semit­tei­lung spen­diert das Unter­nehmen zahl­reiche Render­bilder der kommenden Produkte. Sowohl OnePlus 11 5G als auch OnePlus 11R sind High-End-Handys, letz­teres ist jedoch das güns­tigere Modell.

Smart­phone-Nach­schub von OnePlus naht

Das OnePlus 11 5G

OnePlus Nicht nur Samsung wird nächsten Monat neue Mobil­tele­fone auspa­cken, auch OnePlus hat welche im Köcher. Zuge­geben sind die Smart­phones des China-Konzerns nicht per se neu, sondern für den globalen Markt opti­miert. Leider bleibt aufgrund des noch anhal­tenden Verkaufs­ver­bots von OnePlus in Deutsch­land abzu­warten, ob die Handys zu uns kommen. Im Vergleich zum OnePlus 10T hat das OnePlus 11 5G ein besseres LTPO3-Display (6,7 Zoll), einen schnel­leren Chip­satz (Snap­dragon 8 Gen 2) ein Tele­foto-Objektiv (zwei­fach opti­scher Zoom) und einen größeren Akku (5000 mAh). Das OnePlus 11R

OnePlus Beim eben­falls erwar­teten (aber noch nicht bestä­tigten) OnePlus 11R (via GSMArena) handelt es sich wiederum um eine güns­tigere Fassung. Die Hard­ware ist etwas abge­speckt, aber dennoch ordent­lich. Mit Snap­dragon 8+ Gen 1, 6,7-Zoll-Display (120 Hz), Triple-Kamera inklu­sive optisch stabi­lisierter Weit­winkel-Einheit sowie 5000-mAh-Akku mutet die Ausstat­tung gelungen an. Die Batterie lässt sich mit 100W kabel­gebunden aufladen.

Das bieten OnePlus Pad und Buds Pro 2

Das OnePlus Pad

OnePlus In der Pres­semit­tei­lung geht der Konzern nur auf das Design und nicht die tech­nischen Daten des OnePlus Pad ein. Das Gehäuse soll aus einem selbst entwi­ckelten, „Star Orbit“ getauften, Metall bestehen und eine Alumi­nium­legie­rung besitzen. Zudem habe man sich Gedanken über die Hand­habung des Tablets gemacht. Damit Anwender nicht die rück­sei­tige Kamera beim Halten des Geräts bede­cken, wurde die Knipse mittig posi­tio­niert. Die OnePlus Buds Pro 2 haben eben­falls ein Metall­gehäuse. Sie werden, genauso wie das OnePlus 11 5G und das OnePlus Pad, in Eternal Green und Schwarz erscheinen.

Auf ein OnePlus 11 Pro müssen Sie dieses Jahr verzichten.