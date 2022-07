OnePlus 10T wird am 3. August mit OxygenOS 13 vorgestellt

Am 3. August wird OnePlus mit dem OnePlus 10T die beliebte T-Serie nach knapp zwei Jahren wieder aufleben lassen. Das High-End-Smart­phone soll sich dem Teaser-Poster zufolge über die Geschwin­dig­keit hinaus entwi­ckelt haben. Dennoch bezieht sich das erste offi­ziell bestä­tigte Produkt­merkmal auf die Perfor­mance. Im Inneren werkelt Qual­comms aktu­elle SoC-Speer­spitze Snap­dragon 8+ Gen 1. Eine erfreu­liche Abwechs­lung in der heutigen Zeit ist die persön­liche Vorstel­lung in New York City. Ergän­zend wird es aber auch einen Live-Stream geben.

OnePlus 10T steht in zwei Wochen im Rampen­licht

OnePlus 10T Teaser-Poster

OnePlus Ein OnePlus 9T gab es nie. Das letzte Handy der T-Serie war das im Oktober 2020 erschie­nene OnePlus 8T. Umso größer dürfte die Vorfreude auf ein neues Modell nach der einjäh­rigen Pause sein. Bedingt durch Covid-19 findet heut­zutage immer noch ein Groß­teil der Produkt­vor­stel­lungen rein digital statt. Bei der BBK-Tochter wird aller­dings am Mitt­woch, dem 3. August 2022, eine Vor-Ort-Veran­stal­tung geboten. Das Event beginnt um 15 Uhr briti­scher Sommer­zeit, was 16 Uhr deut­scher Sommer­zeit entspricht. Wir erhielten eine dazu­gehö­rige Pres­semit­tei­lung samt Teaser-Grafik. OnePlus 10T Teaser-Poster (angehobene Helligkeit)

OnePlus Auf dem Bild ist die Rück­seite des OnePlus 10T zu sehen. Diese gleicht jener des OnePlus 10 Pro. Der obere Bereich des Smart­phones ist im Schatten verborgen. Als wir die Hellig­keit des Fotos anhoben, offen­barte sich schließ­lich ein Kamera-Element ähnlich dem des OnePlus 10 Pro. Somit dürfte auch das OnePlus 10T über drei Objek­tive und einen LED-Blitz in einer weiteren kreis­för­migen Einlas­sung besitzen. Neben der Hard­ware ist auch die Soft­ware ein High­light des Events. OnePlus wird das auf Android 13 basie­rende OxygenOS 13 enthüllen.

Was bietet das OnePlus 10T sonst noch?

Dem Bench­mark Geek­bench stat­tete das Ober­klasse-Mobil­gerät bereits einen Besuch ab. Der Arbeits­spei­cher wurde mit 16 GB RAM ange­geben. Ferner geht die Gerüch­teküche von einem 6,7 Zoll messenden AMOLED-Display (Full HD+, 120 Hz) und dem Kame­rasensor Sony IMX766 (50 Mega­pixel, Weit­winkel) aus. Eine 8-MP-Ultra­weit­winkel-Einheit und ein 2-MP-Makro-Modul sind weitere mögliche Kandi­daten. Hassel­blad-Fein­schliff scheint es nicht zu geben. Der 4800 mAh umfas­sende Akku soll sich mit 150W aufladen lassen.

Das poten­zielle Design des OnePlus 10T sickerte bereits durch.