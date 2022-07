OnePlus 10T: So könnte das künftige Flaggschiff aussehen

OnePlus bringt seine Flagg­schif­freihe mit dem T-Label norma­ler­weise in der zweiten Jahres­hälfte auf den Markt, so auch das 10T, dessen voraus­sicht­liches Design Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks nun auf Render­bil­dern veröf­fent­lichte.

Nachdem OnePlus das 9T im letzten Jahr einfach über­sprungen hat, erwarten wir noch in diesem Jahr das 10T. Bereits jetzt ist Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks tätig geworden und hat in Zusam­men­arbeit mit Smart­prix einige Render­bilder vom künf­tigen Flagg­schiff erstellt. Die Bilder bestä­tigen, was bereits gemun­kelt wurde: Das 10T wird dem OnePlus 10 Pro wahr­schein­lich sehr ähnlich sehen. Die Rende­rings sollen auf Basis von Live-Bildern der Vorse­rien­ein­heit entstanden sein.

Alarm­schieber scheint zu entfallen

Auf den ersten Blick fällt auf, dass das Smart­phone nicht mehr über den Alarm­schieber verfügt, der bisher ein fester Bestand­teil der geho­benen OnePlus-Reihe war.

Den Entwürfen nach richtet der Hersteller die Kompo­nenten der rück­wär­tigen Kamera beim 10T etwas anders aus als beim 10 Pro. Die quadra­tische Kame­raein­heit hebt sich zwar weiterhin von der Rück­seite ab und beinhaltet drei Objek­tive und einen kreis­runden Blitz - dieser wandert jedoch von rechts unten nach rechts oben. OnePlus 10 Pro versus OnePlus 10T

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Schwarze oder grüne Glas­rück­seite

Der Stoß der Kame­raein­heit verschmilzt nicht mehr mit dem glän­zenden Kunst­stoff­rahmen, der sich beim 10T deut­lich vom übrigen Gehäuse abgrenzt. Die Front­kamera sitzt in einem Punch-Hole im Display, das nahezu randlos daher­kommt.

Bei der Gerä­terück­seite scheint sich OnePlus für Glas entschieden zu haben. Auf den Render­bil­dern ist das Smart­phone in den Farb­tönen Schwarz und Grün zu sehen. In welchen Farben es tatsäch­lich auf den Markt kommt, werden wir aber höchst­wahr­schein­lich erst bei der offi­ziellen Vorstel­lung erfahren. Renderbild vom OnePlus 10T - Grün

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Was wir bislang über das OnePlus 10T wissen

Bishe­rigen Leaks zufolge soll das OnePlus 10T über ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display auf LTPO-2.0-Basis mit einer FHD+-Auflö­sung und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz verfügen.

Den Antrieb könnte der nagel­neue Snap­dragon 8+ Gen 1 Prozessor über­nehmen, der Unter­stüt­zung von bis zu 12 GB RAM erhält. Der interne Spei­cher soll bis zu 256 GB fassen. Ferner wird ein 4.800-mAh-Akku mit 150-W-Schnell­lade­funk­tion erwartet. Renderbild vom OnePlus 10T - Schwarz

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Dem OnePlus 10 Pro zu ähnlich?

Die rück­wärtig verbaute Drei­fach­kamera ist voraus­sicht­lich mit einem 50-MP-Haupt­sensor, einem 16-MP-Utra-Weit­win­kel­sensor sowie einem 2-MP-Makro­sensor bestückt. Bei der Selfiecam könnte es sich um eine 32-MP-Knipse handeln.

Beim ersten Hinschauen sieht das 10T fast wie das 10 Pro aus, Unter­schiede offen­baren sich erst bei genauerer Betrach­tung. Hätte OnePlus hier etwas krea­tiver sein können, oder ist der Neuling gut so, wie er ist? Wir freuen uns über Ihre Meinung im Kommen­tar­bereich.

In einigen Tagen veröf­fent­licht Samsung sein Galaxy XCover6 Pro. Welche Handy-Daten der Hersteller bereits jetzt veröf­fent­licht hat, erfahren Sie in einem weiteren Artikel.