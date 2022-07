OnePlus 10T: Darum ohne Alert Slider & Hasselblad-Kamera

In einem Forums­post erläu­tert OnePlus, warum beim 10T der Alarm­schieber und das Hassel­blad-Bran­ding wegfallen. Dabei spielt nicht nur der Gerä­tepreis eine Rolle.

Erst kürz­lich ging ein Aufschrei durch die OnePlus-Commu­nity, als nach der Veröf­fent­lichung erster Render­bilder bekannt wurde, dass der Hersteller das OnePlus 10T nicht mit einem Alert Slider (Alarm­schieber) versehen wird. Der seit­lich ange­brachte Schalter gehört seit Jahren zur Stan­dard­aus­stat­tung der OnePlus-Flagg­schiffe und ermög­licht dem Nutzer, sein Smart­phone ohne Umwege auf Stumm, Vibra­tion oder Ton zu stellen.

Slider nahm zu viel Platz auf dem Main­board ein

Obwohl der Slider von außen gesehen nur ein kleines Bedien­ele­ment darstellt, nimmt dieser 30 mm² im Gerä­tein­neren ein. Diesen Platz möchte OnePlus beim 10T laut eines Forums­posts zugunsten der Leis­tungs­stei­gerung nutzen.

So könne das Gerät durch den zusätz­lich geschaf­fenen Raum mit zwei Lade­beschleu­nigern anstelle von nur einem sowie einem größeren Akku ausge­rüstet werden, ohne das Handy dadurch merk­lich dicker werden zu lassen. Durch den ergän­zenden Beschleu­niger lässt sich die Kraft­zelle mit 150 W aufladen.

Anten­nen­system für Gamer

Auch sei das Hinzu­fügen eines neuen Anten­nen­sys­tems, bestehend aus 15 Antennen rund um den Körper des 10T, laut Hersteller nur durch das Weglassen des Alert Sliders möglich. Die hier­durch entste­hende bessere Signal­leis­tung soll unter anderem das mobile Gaming beschleu­nigen. OnePlus 10T - Antennen

Bild: OnePlus Das OnePlus 10T kommt in den Farben Moon­stone Black und Jade Green und verfügt über eine zur Kame­raein­heit hin gebo­gene Rück­seite, deren Krüm­mung durch eine Wärme­bie­geglas­tech­nologie entsteht.

Drei­fach­kamera ohne Hassel­blad-Bran­ding

Optisch kommt das OnePlus 10T dem OnePlus 10 Pro bemer­kens­wert nahe, verzichtet bei seinem Kame­rasystem jedoch auf das Hassel­blad-Bran­ding, da dieses zu einem deut­lich höheren Gerä­tepreis geführt hätte. Der Drei­fach­knipse auf der Rück­seite des Smart­phones spricht OnePlus dennoch eine hervor­ragende Qualität zu.

Die Kamera besteht aus einem 50-MP-Sony-IMX766-Sensor mit opti­scher und elek­tro­nischer Bild­sta­bili­sie­rung, einem 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 2-MP-Makro­sensor. Dank einer Image Clarity Engine (ICE) von OnePlus lassen sich Fotos schneller und mit mehr Details aufnehmen: Beim Ankli­cken des Auslö­sers knipst die Kamera einige dutzend Fotos auf einmal und wählt das beste als endgül­tiges Bild aus. OnePlus 10T - Design

Bild: OnePlus

Night­scape und HDR 5.0

HDR 5.0- und TurboRAW-Algo­rithmen verspre­chen gute Aufnahmen in Situa­tionen mit hohem Kontrast zwischen Vorder- und Hinter­grund.

Ein Night­scape-Modus ist für Nacht­fotos mit verbes­serter Hellig­keit, Schärfe und Detail­treue zuständig. Bei Vorgän­ger­modellen gab es aus Nutzer­kreisen bisweilen Kritik wegen einer Über­belich­tung von Nacht­auf­nahmen. Bleibt abzu­warten, ob es OnePlus gelingt, diesen Makel beim 10T auszu­merzen.

Das OnePlus 10T kommt mit einem Qual­comm Snap­dragon 8+ Gen 1 sowie einem 6,7 Zoll großen Display und wird offi­ziell am 3. August in New York City vorge­stellt.

Sie wollen ein neues Smart­phone kaufen? In einem anderen Artikel erläu­tern wir, wie Sie das passende Modell finden.