Android 14: Diese OnePlus-Handys erhalten jetzt das Update

Android 14 in Form von OxygenOS 14 landet in einer ersten Region auf dem OnePlus 10 Pro. Das OnePlus 11 erhält das Update eben­falls.

Besitzer des OnePlus 10 Pro dürfen sich über ein großes Update in Form von Android 14 freuen. Das High-End-Smart­phone kam im Januar 2022 mit Android 12 auf den Markt. Zunächst kommen Nutzer aus Indien zum Zug, erfah­rungs­gemäß dauert es aber nicht lange, bis Europa an der Reihe ist. Der Hersteller benennt seine Benut­zer­ober­fläche passend zur jewei­ligen Android-Itera­tion. Entspre­chend handelt es sich beim neuen Update um OxygenOS 14. Übri­gens steht die Soft­ware auch für das OnePlus 11 bereit.

OnePlus 10 Pro erhält jetzt Android 14

Android 14 landet auf dem OnePlus 10 Pro

Bild: OnePlus

Datenblätter OnePlus 10 Pro

Seit September 2022 wird das OnePlus 10 Pro von Android 13 mit dem Code­namen Tira­misu ange­trieben. Nun hat der Hersteller damit begonnen, diese Nascherei durch einen gestürzten Kuchen zu ersetzen. Upside Down Cake lautet der Code­name von Android 14 und eben jenes OS findet seinen Weg auf das OnePlus 10 Pro. Aller­dings gibt es zunächst noch Einschrän­kungen. Die Bekannt­gabe erfolgte im indi­schen Forum (via GSMArena), folg­lich steht die Aktua­lisie­rung aktuell nur in Indien parat. Des Weiteren sind ausschließ­lich Teil­nehmer des Beta­tests für das Update berech­tigt.

In Bälde dürfte die Firm­ware NE2211_14.0.0.202(EX01) auch in Europa ausrollen. Ob bei uns eben­falls die Beta­tester bevor­zugt werden, bleibt abzu­warten. Für das Update werden 790 MB an freiem Spei­cher­platz benö­tigt. Mögli­cher­weise fällt die Datei­größe bei Anwen­dern, die keine Beta­ver­sion instal­liert haben, größer aus. Als Neue­rungen gibt es unter anderem ein Dock mit Drag-and-drop-Funk­tion zwischen Apps und Geräten, bessere Berech­tigungen für den Zugriff auf Fotos und Videos durch Apps, eine gestei­gerte Perfor­mance und ein opti­miertes Design. Änderungsprotokoll von OxygenOS 14

Bild: OnePlus

OnePlus 11 profi­tiert eben­falls von Android 14

Vor zwei Wochen erschien das finale Update auf OxygenOS 14 auch für das OnePlus 11. Dabei kamen zunächst auch die indi­schen Beta­tester zum Zug. Bei GSMArena wies ein Anwender aller­dings nun in den Kommen­taren darauf hin, dass das Rollout in Europa begonnen hat. Gestern erhielt der User die Aktua­lisie­rung auf Android 14 in unserer Region. Es vergingen also weniger als zwei Wochen, bis es die Soft­ware von Indien nach Europa schaffte. Deshalb dürfte auch das OnePlus 10 Pro bei uns bald OxygenOS 14 erhalten.

Nächste Woche wird das OnePlus 12 vorge­stellt, das erneut Kamera-Fein­schliff von Hassel­blad hat.