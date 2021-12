OnePlus 10 Pro & Nord 2 CE: Specs und Bilder geleakt

Es gibt Neuig­keiten zu den Anfang 2022 erwar­teten Smart­phones OnePlus 10 Pro und OnePlus Nord 2 CE. War das High-End-Modell OnePlus 10 Pro bislang noch ein Myste­rium, plau­derte ein Bran­chen­kenner nun diverse Spezi­fika­tionen aus. Die größten bekannten Ände­rungen gibt es demnach bei der Selfie-Kamera und der Lade­geschwin­dig­keit. Beim Mittel­klas­semo­dell OnePlus Nord 2 CE waren hingegen schon tech­nische Details durch­gesi­ckert, aller­dings blieb das Design ein Geheimnis. Dieses wurde anhand zahl­rei­cher Render­bilder gelüftet. Am ehesten springt das geän­derte Kamera-Segment ins Auge.

OnePlus 10 Pro wohl eher Produkt­pflege

So soll das OnePlus 10 Pro aussehen

@OnLeaks, @ZoutonUS Die Hersteller können nicht ständig das Smart­phone-Rad neu erfinden und so scheint auch das OnePlus 10 Pro gegen­über dem Vorgän­ger­modell teils zu stagnieren. Insider Digital Chat Station (via myfx­guide) verriet nämlich wich­tige tech­nische Merk­male des 2022er Zugpferdes. Die Ausstat­tung stammt von einem Prototyp. Es gibt ein 6,7 Zoll großes Display mit 2K-Auflö­sung, 120 Hz und LTPO-Panel. Ein solcher Bild­schirm findet auch im OnePlus 9 Pro Verwen­dung. In puncto rück­sei­tiger Kamera soll es sogar ein kleines Down­grade geben.

Die drei Module Weit­winkel (48 MP), Ultra­weit­winkel (50 MP) und Tele (8 MP, drei­fach opti­scher Zoom) bleiben wohl unver­ändert. Aller­dings spart OnePlus beim OnePlus 10 Pro die 2 MP auflö­sende Schwarz­weiß-Kamera ein. Selfie-Fans dürfen sich aber über mehr Mega­pixel (32 MP anstatt 16 MP) und mehr Licht­stärke (Blende f/2.2 anstatt f/2.4) freuen. Von Schnell­laden bis zu 65 W geht es auf maximal 80 W hoch. Drahtlos werden weiterhin 50 W geboten. Das OnePlus 10 Pro hat Android 12 an Bord.

OnePlus Nord 2 CE – Bilder der abge­speckten Mittel­klasse

Mögliches Design des OnePlus Nord 2 CE

HeyItsYogesh, 91mobiles Vor kurzem drangen erste Spezi­fika­tionen des OnePlus Nord 2 CE ans Tages­licht. Es handelt sich um eine abge­speckte Vari­ante des OnePlus Nord 2 5G. So wurde unter anderem der Chip­satz MediaTek Dimen­sity 1200 durch den schwä­cheren Dimen­sity 900 getauscht. Ferner löst die Weit­win­kel­kamera mit 64 MP anstatt 50 MP zwar höher auf, hat aber keinen opti­schen Bild­sta­bili­sator mehr an Bord. Nun wurde also das Design des OnePlus Nord 2 CE durch 91mobiles enthüllt. Es sieht dem regu­lären OnePlus Nord 2 5G sehr ähnlich. Aller­dings ist das rück­sei­tige Kamera-Element größer und anders ange­ordnet. Seitenansicht des Nord 2 CE

HeyItsYogesh, 91mobiles Eine Pac-Man-Edition des OnePlus Nord 2 5G gibt es eben­falls.