OnePlus 10 Pro im Hands-on-Test: Europa-Start steht bevor

Seit Januar gibt es das OnePlus 10 Pro in China. Bald soll es auch in Deutsch­land erscheinen. Wir haben uns das Ober­klasse-Smart­phone auf dem MWC in einem Hands-on ange­schaut.

Oneplus veröf­fent­lichte im vergan­genen Jahr im Herbst kein T-Modell, was vermut­lich ein Grund dafür war, dass der Nach­folger des OnePlus 9 Pro früher markt­reif wurde. Das OnePlus 10 Pro ist seit dem 11. Januar verfügbar - aller­dings nur in China. Wann das Modell in Europa erscheinen wird, steht noch nicht fest.

Wir haben uns auf dem Mobile World Congress 2022 am Stand von OnePlus umge­sehen und versucht heraus­zufinden, wann das 10 Pro in Europa erscheint - und uns so ganz nebenbei das Smart­phone in einem Hands-on ange­schaut.

Wann kommt das OnePlus 10 Pro nach Deutsch­land?

OnePlus 10 Pro mit 6,7-Zoll-AMOLED

Bild: teltarif.de

Schauen wir uns die Release-Daten der Vorgänger an: Das OnePlus 7 Pro ging am 21. Mai 2019 an den Verkaufs­start, das OnePlus 8 Pro am 21. April 2020 und das OnePlus 9 Pro am 24. März 2021. Die genannten Daten beziehen sich auf den Verkaufs­start in Deutsch­land.

Der freund­liche Mitar­beiter am OnePlus-Stand konnte uns noch keine konkreten Auskünfte über einen Release in Deutsch­land nennen. Als wir nach­fragten, ob mit dem OnePlus 10 Pro erst in einigen Monaten in Europa zu rechnen sei, wurde „Früh­ling“ genannt. Früh­lings­anfang ist der 20. März. Es ist also durchaus möglich, dass OnePlus bald eine Ankün­digung für den Europa-Start macht und das Modell Ende März oder Anfang April auch bei uns verfügbar sein wird.

Zum Preis haben wir noch keine Infor­mation erhalten. Es ist aber wahr­schein­lich, dass das OnePlus 10 Pro je nach Spei­cher 1000 Euro oder mehr kosten wird.

Die Vorführ­geräte am Stand wurden uns jeden­falls als die Versionen für Europa vorge­stellt. Wie fühlen Sie sich an?

Zwei Farb­vari­anten, schi­ckes Matt­schwarz

Das gleiche in Grün

Bild: teltarif.de Für Europa sind zwei Farben vorge­sehen, eine grüne mit mehr glän­zender Rück­seite und ein schwarzes Modell mit mattem Finish. Beson­ders letz­teres hatte es uns beim Hands-on angetan. Das Smart­phone liegt hervor­ragend in der Hand, Finger­abdrücke konnten wir auch nach mehr­fachem Touch-Test nicht fest­stellen. Das komfor­table Hand­ling wird weiterhin durch Gefühl bestärkt, man habe ein sehr leichtes Smart­phone in der Hand.

Nun wiegt das OnePlus 10 Pro trotzdem knapp über 200 Gramm, ist damit aber deut­lich leichter als die schweren Konkur­renten von Apple (iPhone 13 Pro Max) und Samsung (Galaxy S22 Ultra). OnePlus gelingt hier offenbar eine opti­male Gewichts­ver­tei­lung, was für ein Phablet mit 6,7 Zoll Bild­schirm­dia­gonale und den Abmes­sungen 163 mm mal 73,9 mm mal 8,6 mm zu begrüßen ist. Trotz 200 Gramm und 5000 mAh großem Akku wirkt das OnePlus 10 Pro beinahe leicht

Bild: teltarif.de Beim Display-Design mit dem Selfie-Punch-Hole in der linken Ecke bleibt OnePlus dem Vorgänger treu. Die Display­seiten beim OnePlus 10 Pro sind leicht gebogen. Es kam uns im Hands-on aber so vor, als wäre das Curved-Design beim OnePlus 9 Pro etwas aufge­prägter. Bei den vergan­genen Flagg­schiff-Gene­rationen konnte die Displayhel­lig­keit der Geräte in unserem Test­ver­fahren nicht der von iPhones und Galaxys mithalten. Im Hands-on drehten wir die Displayhel­lig­keit des OnePlus 10 Pro manuell auf die maxi­male Stufe. Im direkten Vergleich mit einem Galaxy Z Flip 3 5G, bei dem wir im Test eine nur durch­schnitt­liche Hellig­keit von 462 cd/m² ermit­telt hatten, wirkte das Display des OnePlus 10 Pro heller. Bestä­tigen kann dies aber nur ein Test im Labor von teltarif.de.

Aktu­elle Technik und Hassel­blad-Kamera

Der neueste Snap­dragon (8 Gen 1) ist bei den neuesten Modellen der OnePlus-Flagg­schiff-Serie Stan­dard. Das Display unter­stützt eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Die verwen­dete LTPO-Tech­nologie macht die adap­tive Anpas­sung je nach Anwen­dung möglich, kann das Display so auch unter 60 Hz anpassen, was letzt­lich den Akku schonen soll.

Schnelles Aufladen des 5000 mAh großen Akkus ist kabel­gebunden mit 80 W möglich. Konzern-Kollege Oppo kündigte gestern schnelles Laden mit 150 W an. Das erste Smart­phone-Modell, das mit dieser Ausgangs­leis­tung aufge­laden werden kann, soll aus dem Hause OnePlus kommen. Die mattschwarze Version sieht schick aus und fühlt sich gut an

Bild: teltarif.de Die Kamera-Design ist als gelungen zu bezeichnen. Das Plätt­chen mit den Linsen ist zwar groß, sorgt aber nicht für Kopf­las­tig­keit. OnePlus führt die mit dem OnePlus 9 Pro begon­nene Koope­ration mit der schwe­dischen Kamera-Firma Hassel­blad beim neuen Modell fort, wie auch Oppo im vergan­gene Woche gelaunchten Find X5 Pro.

Gestern stellte Honor das Magic 4 Pro vor. Der Akku des Flagg­schiffs kann mit 100 W wieder aufge­laden werden. Was das Modell noch leistet und welchen Herstel­lern Honor Konkur­renz machen will, lesen Sie in einer weiteren News.