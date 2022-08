OnePlus 10 Pro: OxygenOS 13 Beta für Europa ist da

Die offene Beta­phase von OxygenOS 13 für das OnePlus 10 Pro geht in die zweite Runde. Ab sofort dürfen auch wir in Europa das auf Android 13 basie­rende Update auspro­bieren. Dies geschieht unkom­pli­ziert vom Smart­phone aus via OTA (Over-the-Air). Probleme gibt es in diesem Stadium nach wie vor. Unter anderem werden gering­fügige Darstel­lungs­fehler, Kame­rafehler und Schwie­rig­keiten bei manchen Netz­betrei­bern genannt. Letzt­genannte beziehen sich aller­dings nicht auf hiesige Mobil­funk­anbieter. Neue­rungen halten beispiels­weise bei der Benut­zer­ober­fläche, der Perso­nali­sie­rung und der Sicher­heit Einzug. Außerdem wurden zahl­reiche Bugs behoben.

OnePlus 10 Pro: OxygenOS 13 Beta 2 ist da

OxygenOS 13 Beta in Aktion

vvaibhavv via OnePlus-Forum

Das ging schnell: vor weniger als einer Woche berich­teten wir über den Start der ersten Beta­ver­sion von OxygenOS 13 für das OnePlus 10 Pro, nun ist schon die zweite verfügbar. Im Forum des chine­sischen Herstel­lers wird auf die Veröf­fent­lichung der Soft­ware hinge­wiesen. Netter­weise profi­tieren jetzt auch euro­päi­sche Anwender, nachdem die Beta 1 den USA und Indien vorbe­halten blieb. Um die Aktua­lisie­rung voll­ziehen zu können, muss Oxygen 12 (A.15 oder A.16) auf dem Smart­phone instal­liert sein. Erneut warnt das Entwick­ler­studio, dass das Betriebs­system nicht so stabil wie die regu­läre Fassung ist.

Kommen wir zuerst zu den posi­tiven Aspekten. Was gibt es Neues in OxygenOS 13 Beta 2? Zahl­reiche Anima­tionen, Grafiken und Schrift­arten des Aqua­mor­phic Designs wurden opti­miert. Eine Welt­zeituhr steht als Widget zur Verfü­gung. Außerdem kamen ein Assis­tent für geschäft­liche Meetings, große Home­screen-Ordner, eine Medi­ensteue­rung in der Schnell­zugriffs­leiste, weitere Tools zum Bear­beiten von Screen­shots und ein verbes­sertes Shelf hinzu. Musik­fans dürften sich über die opti­mierte Kopf­hörer­ver­bin­dung freuen. Manche dieser Fein­heiten kennt man schon von der ersten Beta. Das auto­mati­sche Verpi­xeln von Profil­fotos und Namen in Chats ist auch wieder mit dabei.

OnePlus 10 Pro: Dort hakt es in der Beta 2 noch

Die RCC-Konnek­tivität von OxygenOS 13 arbeitet in dieser Fassung nicht zuver­lässig. Im Mobil­funk­netz Zain (Kuwait) und Telekom (Nord-Maze­donien) sind keine MMS respek­tive IMS möglich. Ferner lässt sich in der Status­leiste ein abnor­maler Bild­punkt erspähen und ein weiterer taucht bei bestehender Blue­tooth-Verbin­dung auf.

Hobby-Foto­grafen, die gerne nachts Fotos schießen, müssen über­dies mit schwarzen Bildern im Night Mode rechnen. Verschwom­mene Aufnahmen von Menschen können unter Verwen­dung des Ultra Dark Mode beim Heraus­zoomen entstehen. Ein Einfrieren des Bild­schirmes während der Video­auf­nahme ist ein weiteres, poten­zielles Ärgernis.

Android 13 ist jetzt final, wie Google mitge­teilt hat.