OneFootball startet Streaming-App für den Smart-TV

OneFootball ist bisher als App für Smart­phone und Tablet bekannt. Jetzt startet die Platt­form auch auf dem Smart-TV. Für Apple TV und Amazon Fire TV sind die Anwen­dungen bereits verfügbar. In den kommenden Wochen will OneFootball auch Apps für Android TV, Tizen und webOS veröf­fent­lichen. Dann kann der Dienst unter anderem auch auf smarten Fern­seh­geräten von Herstel­lern wie Samsung und LG genutzt werden.

Während OneFootball auf dem Smart­phone vor allem Spiel­pläne, Ergeb­nisse, Tabellen und News rund um das Thema Fußball anbietet, handelt es sich bei der TV-App um ein Strea­ming-Angebot. Neu ist das Thema Strea­ming für OneFootball nicht. Bereits 2019 star­tete das Unter­nehmen eine Koope­ration mit Sky, dank derer Fans ausge­wählte Spiele über die Smart­phone-App buchen können.

OneFootball auf dem Apple TV

Foto: teltarif.de Mitt­ler­weile arbeitet OneFootball unter anderem auch mit MagentaSport von der Deut­schen Telekom, Sport­digital Fußball und RTL+ zusammen, um nur einige Beispiele zu nennen. Davon profi­tieren Nutzer, die sich die neue Smart-TV-App auf den Fern­seher holen. "Wir wissen, dass unsere Nutzer die Möglich­keit haben wollen, Live-Spiele auf dem großen Bild­schirm zu sehen", so der OneFootball Chief Product Officer, Ismail Elsha­reef in einem Beitrag auf der Webseite des Anbie­ters. Daher habe man sich zum Angebot für Smart-TV-Geräte entschieden.

Diese Inhalte sind zu sehen

OneFootball bietet über die Smart-TV-App auch Gratis-Live­über­tra­gungen an. In den vergan­genen Tagen waren unter anderem Liga-Spiele aus Däne­mark, Nord­irland, Rumä­nien und Indien kostenlos zu sehen. Vor der jewei­ligen Über­tra­gung wird jeweils Werbung einge­blendet, mit der das Angebot offenbar refi­nan­ziert wird.

Viele Übertragungen kosten extra

Foto: teltarif.de In Zusam­men­arbeit mit MagentaSport gibt es ausge­wählte Spiele der 3. Bundes­liga für 3,49 Euro pro Begeg­nung im Pay-per-View-Verfahren. Über­tra­gungen aus den deut­schen Regio­nal­ligen sind zum Teil kosten­frei zu empfangen. Je nach Begeg­nung werden aber eben­falls 3,49 Euro berechnet.

Von Sport­digital Fußball werden Liga­spiele aus den Nieder­landen, Portugal und Brasi­lien über­nommen, die mit 2,49 Euro pro Begeg­nung berechnet werden. Kosten­lose High­light-Clips bietet OneFootball unter anderem von Spielen der UEFA Europa League in Zusam­men­arbeit mit RTL+, von der 3. Bundes­liga in Zusam­men­arbeit mit MagentaSport und von Spielen der Regio­nal­liga West in Koope­ration mit Sport­total.

In einem Ratgeber haben wir aufge­zeigt, wie man Sport-Events über das Internet empfangen kann.