One UI Watch 5: Beta-Phase für das Smartwatch-OS gestartet

Bald werden Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 und Co. dank One UI Watch 5 noch moderner. In ersten Ländern beginnt der Beta­test.

Samsung hat die offene Beta-Phase für sein Uhr-Betriebs­system One UI Watch 5 gestartet. Erste Anwender mit einer Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 oder Galaxy Watch 5 Pro können die Soft­ware auspro­bieren. Unter der Benut­zer­ober­fläche steckt das auf Android 13 basie­rende Wear OS 4.

Dank des neuen Ziffer­blatt-Formats in der Auszeich­nungs­sprache XML soll es eine längere Akku­lauf­zeit geben. Diashows eigener Fotos für das Ziffer­blatt sind nun eben­falls möglich. Künf­tige Smart­watches könnten einem Samsung-Patent zufolge sogar die Kalo­rien­zufuhr messen.

One UI Watch 5 kann getestet werden

One UI Watch 5 für Galaxy Watch 5 und Co. ist in ersten Regionen als Beta verfügbar

Bild: Samsung

Der Start­schuss für die Erpro­bungs­phase der neuesten Samsung-Wearable-Platt­form ist gefallen. SamMobile berichtet über die Verfüg­bar­keit des Beta­test-Programms. Zuerst kommen Anwender aus den USA und Südkorea zum Zug. Allzu lange dürfte es aber nicht dauern, bis Europa eben­falls bedacht wird. Jedoch müssen Sie dann abwägen, ob die vorhan­denen Bugs nicht zu störend sind. Die Erken­nung für schwere Stürze lässt sich nicht deak­tivieren. Außerdem kann es länger als zuvor dauern, bis sich das Display der Uhr einschaltet. Ferner funk­tio­nieren manche Apps, wie die Ziffer­blatt-Anwen­dung Facer, noch nicht. Beispiel der Herzfrequenz-Zonen

Bild: Samsung Es gibt aber auch span­nende Funk­tionen in One UI Watch 5. Dazu zählen der neue Timer-Tile, der bis zu 20 Timer zugleich bewerk­stel­ligen kann. App-Berech­tigungen lassen sich mit einem verbun­denen Handy synchro­nisieren. Ein natives Backup-Feature ist eben­falls vorhanden. Fitness-Fans dürften sich über die perso­nali­sierten Herz­fre­quenz-Zonen freuen. Der Home-Button initi­iert bei einem aktiven Text­feld die Diktier­funk­tion. Eine auto­mati­sche Workout-Erken­nung beim Radfahren und ein auf Basis von Mate­rial You opti­miertes Design zählen zu den weiteren Neue­rungen.

Samsung will Kalo­rien­auf­nahme messen

Hinsicht­lich Smart­watches gibt es eine weitere Entde­ckung in Form eines Patents. Samsung reichte im Juni 2021 ein Patent mit der Bezeich­nung: "Appa­ratur und Methode zur Kalo­rien­berech­nung und trag­bares Gerät" ein. Das Doku­ment wurde jedoch erst am 23. Mai 2023 von der nord­ame­rika­nischen Patent­behörde USPTO publi­ziert.

Beschrieben wird ein Verfahren, das mittels einer LED und einem Spek­tro­meter misst, welche Licht­wel­len­längen von der Haut absor­biert, abge­geben oder reflek­tiert werden. Eine Daten­bank von mehreren Nutzern mit leerem Magen wird dann zum Vergleich verwendet, um die Kalo­rien­zufuhr mittels eines Algo­rithmus zu berechnen.

