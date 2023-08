Samsung irritiert User mit Aussagen zur One-UI-6-Beta

Es gab Hinweise darauf, dass die erste Beta­ver­sion von One UI 6 am 2. August erscheint. Daraus wurde nichts, und der Support verstrickt sich in Wider­sprü­chen. Im Samsung-Forum sind viele Anwender heiß darauf, die auf Android 14 basie­rende Soft­ware zu testen. Einige schrieben das Service-Team an und erhielten Antworten, die eher noch mehr Fragen aufwarfen.

Ein Mitar­beiter teilte mit, dass sich One UI 6 aufgrund von Bugs verzö­gert. Kurz darauf erklärte ein Kollege einem anderen Nutzer, dass es sich hierbei um eine Fehl­infor­mation handelt.

Unklar­heit über Bugs, Launch-Artikel entfernt

Chaos bei der One UI 6 Beta

Bild: gagadget.com Die deut­schen Samsung-Foren­mit­glieder äußern ihren Unmut im mitt­ler­weile 175 Beiträge umfas­senden Beta-Thread. So unken die Nutzer etwa, dass man zehn unter­schied­liche Antworten von zehn Mitar­bei­tern bekäme. Der Hersteller kommu­niziert den bevor­ste­henden Start der Vorab­ver­sion von One UI 6 eher subop­timal. Ein Artikel zu einem Termin der Beta­ver­sion Anfang August wurde zurück­gezogen. Die offi­zielle Ankün­digung stehe noch aus, meinte ein Support-Mitar­beiter. Sobald die Ankün­digung erfolgt, soll der Artikel wieder sichtbar sein. Chats mit dem Samsung-Support

Bild: Samsung Community Mit diesem Schritt hat Samsung die Konsu­menten bereits verwirrt, das Chaos ging dann aller­dings weiter. Ein weiterer Anwender erkun­digte sich beim Service nach dem Beta-Update "Aufgrund von mehreren Bugs etc. wurde es vorerst zurück­gezogen", lautete die Begrün­dung für die Verzö­gerung. Das wäre ein nach­voll­zieh­barer Grund, aller­dings scheint auch das nicht zuzu­treffen.

Bugs oder keine Bugs, das ist hier die Frage

Offen­sicht­lich gibt es ein Kommu­nika­tions­pro­blem inner­halb des Samsung-Support-Teams. Als ein anderer User im Hersteller-Chat fragte, ob die Verschie­bung aufgrund von Bugs der Wahr­heit entspricht, wurde dies verneint. "Das war scheinbar eine Fehl­infor­mation in der Commu­nity", lautete die Antwort. Der Mitar­beiter entschul­digte sich für das Miss­ver­ständnis. Ihm würden derzeit noch keine Infor­mationen zum Beta-Programm vorliegen. Mögli­cher­weise hat Samsung sich schlicht über­nommen. Neben der Galaxy-S23-Serie sollen zugleich viele andere Smart­phones die Aktua­lisie­rung erhalten.

