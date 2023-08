Samsung One UI 6: Offizielle Infos zur Beta "aus Versehen"

Samsungs Mitar­beiter haben wieder eine Pres­semit­tei­lung zum Beta­test-Start von One UI 6 für das Galaxy S23 zu früh veröf­fent­licht. Das Internet vergisst bekannt­lich nie und so lässt sich die PM über einen Umweg über Googles Cache noch immer aufrufen. Dank des Doku­ments wurden zahl­reiche Neue­rungen des auf Android 14 basie­renden mobilen Betriebs­sys­tems publik. Samsung teilt mit One UI 6 die Benach­rich­tigungs­leiste in zwei Bereiche. Eine Geste öffnet Benach­rich­tigungen, eine andere die Schnell­zugriffe. Außerdem werden weitere neue Features und Möglich­keiten zur Indi­vidua­lisie­rung erwähnt.

One UI 6: Erneuter Früh­start der Pres­seab­tei­lung

Die neue Benachrichtigungsleiste in One UI 6

Samsung

Erst vor kurzem schrieben wir über eine publi­zierte und kurz darauf wieder gelöschte Samsung-PM über die Verfüg­bar­keit der One-UI-6-Beta. Nun ist dem Team derselbe Patzer aber­mals passiert. Wenn­gleich man ruhig speku­lieren darf, ob es sich dabei nicht um einen cleveren Marke­ting-Kniff handelt. Jeden­falls erschien am 7.8. eine neue Pres­semit­tei­lung zu Samsungs Android-14-Inter­pre­tation. Zwar wanderte der Artikel in die virtu­elle Müll­tonne, in Googles Webcache ist er aber immer noch aufrufbar. Wie sich bereits andeu­tete, kommen zuerst Besitzer eines Galaxy S23 zum Zug.

Wer also das Stan­dard­modell, das Galaxy S23+ oder das Galaxy S23 Ultra sein Eigen nennt, kann bald loslegen. Samsung kündigt „Anpas­sungen an verschie­denen Apps und Features“ an. Zum Start wird der Hersteller die erste Beta­ver­sion von One UI 6 Nutzern in Deutsch­land, den USA und Südkorea zur Verfü­gung stellen. User, die häufig von den Schnell­zugriffen („Quick Panels“) Gebrauch machen, dürften sich über eine neue Komfort­funk­tion freuen. Regulär werden nur sechs Schnell­zugriffe ange­zeigt, mit einer Wisch­geste von der rechten oberen Bild­schir­mecke nach unten enthüllt sich nun die komplette Sektion.

Weitere Neue­rungen von One UI 6

Eine inter­essante Idee sind die von bestimmten Szena­rien abhän­gigen Hinter­grund­bilder. So lässt sich beispiels­weise ein dedi­ziertes Wall­paper für den Schlaf­modus fest­legen. Dank eines neuen Kamera-Widgets können User vor der Aufnahme von Fotos einen gewünschten Spei­cherort bestimmen. Abseits dieser Ände­rungen will Samsung alltäg­liche Aufgaben verein­fachen, um die Produk­tivität zu stei­gern. Das Update soll über­dies mit den gewohnt hohen Sicher­heits­stan­dards versehen sein. Ein Link zur Regis­trie­rung für One UI 6 rundet die Pres­semit­tei­lung ab. Wir gehen davon aus, dass die Test­phase auf dem Galaxy S23 in Kürze tatsäch­lich startet.

Unser Test des Galaxy Z Flip 5 verrät die Qualität des Falters.