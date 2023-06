One UI 6: Android-14-Beta für Galaxy S23 schon im Juli?

Samsung könnte das Beta-Programm von One UI 6 (Android 14) bereits im Juli öffnen.

Google stellte im August 2022 die finale Version von Android 13 zum Down­load für unter­stützte Smart­phones bereit. Wenig später leitete Samsung die Beta-Phase für sein auf Android 13 basie­rendes System One UI 5 ein. Im Oktober 2022 wurde schließ­lich die finale Version für das Galaxy S22 ausge­rollt.

Im vergan­genen Monat berich­teten wir, dass Samsung bereits sein nächstes großes Firm­ware-Update in Form von One UI 6 basie­rend auf Android 14 intern testet. Vor wenigen Wochen tauchten bereits Gerüchte auf, nach denen das Beta-Programm von One UI 6 für das Galaxy S23 angeb­lich im Juli startet und damit früher als im Vorjahr. Jetzt wird das mögliche Veröf­fent­lichungs­datum der neuen Firm­ware konkre­tisiert.

Samsung One UI 6: Beta soll bald starten

Die One-UI-6-Beta für das Galaxy S23 soll bereits im Juli erscheinen

Bild: teltarif.de

Das Online-Portal Sammo­bile will erfahren haben, dass Samsung das Beta-Programm von One UI 6 in der dritten Juli-Woche einläuten will. Zunächst soll das Firm­ware-Update basie­rend auf Android 14 für Nutzer der Modelle der Galaxy-S23-Serie bereit­gestellt werden, die am Samsung-Beta-Programm teil­nehmen. Unter­stützt werden demnach Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ und Samsung Galaxy S23 Ultra.

Andere Modelle des südko­rea­nischen Konzerns sollen später in das One-UI-6-Beta-Programm aufge­nommen werden. Sollte Samsung das Beta-Programm im kommenden Monat starten, ist es wahr­schein­lich, dass die finale Version von One UI 6 für ausge­wählte Modelle noch in diesem Jahr startet, mögli­cher­weise bereits im September.

Bishe­rigen Infor­mationen zufolge will Samsung mit der Bereit­stel­lung von One UI 6 das Feature "Seam­less Updates" einführen. Das soll Soft­ware-Aktua­lisie­rungen beinahe voll­ständig während des laufenden Smart­phone-Betriebs ermög­lichen.

Im Juli sollen auch die neuen Foldables erscheinen

Gerüchten zufolge will Samsung Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5 bereits im Juli statt im August vorstellen. Dabei handelt es sich um die fünfte Foldable-Gene­ration des Herstel­lers. Erwartet werden wieder ein Smart­phone im Clams­hell-Format und eines im Tablet-Design. Ein mögli­cher­weise vorge­zogenes Datum kann verschie­dene Gründe haben, beispiels­weise die Neuvor­stel­lung nicht zu weit von Googles erstem Foldable Pixel Fold statt­finden zu lassen, das im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O im Mai das Licht der Technik-Welt erblickte.

