One UI 6: Features sowie Liste mit Geräten und Ländern

Es häufen sich die Entde­ckungen rund um das auf Android 14 basie­rende One UI 6. Ein Tipp­geber nennt diverse Features der Platt­form. So soll es Verän­derungen bei der Benut­zer­ober­fläche, eine bessere Ausdauer, Satel­liten-Kommu­nika­tion und naht­lose Updates geben. Eine effi­zien­tere Hand­habung von Hinter­grund-Apps dürfte sich wiederum positiv auf die Perfor­mance auswirken. Zu den ersten Ländern, welche die Beta von One UI 6 erhalten, zählt angeb­lich auch Deutsch­land. Neben dem Galaxy S23 sollen auch Handys wie das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy A54 am Test teil­nehmen.

One UI 6: Mögliche High­lights des Updates

One UI 6 naht

Samsung, Google Wenn alles glatt­läuft, beginnt noch diesen Monat die offene Test­phase von One UI 6. Der meist zuver­läs­sige Infor­mant Tarun Vats will jetzt von zahl­rei­chen Features der Platt­form erfahren haben. Abseits des obli­gato­rischen Fein­schliffs an der Benut­zer­ober­fläche werden beispiels­weise Restrik­tionen für die Instal­lation veral­teter Apps genannt. Zudem soll die Kommu­nika­tion via Satellit Einzug halten. Ob nur für Notrufe oder gene­relle Konver­sationen, bleibt abzu­warten. Voraus­schau­ende Gesten seien ein weiteres Feature.

One UI 6: Geräte und Länder für die Beta

Schon mehr­fach beteu­erten Infor­manten, dass Samsung endlich die unter­bre­chungs­freien Updates mit One UI 6 einführt. Dem Bran­chen­insider zufolge ist das tatsäch­lich der Fall. Prak­tisch für die Aufnahme von Bild­schirm­inhalten ist das Selek­tieren eines gewünschten Display­bereichs. Drag and Drop für Dateien und mehr Perso­nali­sie­rungen für den Sperr­bild­schirm sollen den Smart­phone-Alltag verbes­sern.

Aber­mals von Tarun Vats stammt eine Liste mit für die Teil­nahme an der One-UI-6-Beta­ver­sion berech­tigten Smart­phones. Folgende Mobil­geräte könnten schon vorab in den Genuss des neuen Betriebs­sys­tems und der neuen Benut­zer­ober­fläche kommen:

Galaxy-S23-Reihe und Galaxy-S22-Reihe

Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4

Galaxy A54

Galaxy S21 (nur in Südkorea)

Ergän­zend spen­diert der Tipp­geber CID eine Liste mit Ländern, die angeb­lich am Beta­test teil­nehmen. Dazu sollen folgende Gebiete gehören:

Deutsch­land

Polen

Verei­nigtes König­reich

Nord­ame­rika

Indien

Südkorea

China

Zuerst soll die Erpro­bungs­phase in Kürze für das Galaxy S23 in den oben genannten Ländern starten. Kürz­lich schreiben wir über weitere Neue­rungen in One UI 6.