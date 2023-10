KI-Smartphone: One UI 6.1 debütiert auf Galaxy S24

Samsung legt den Fokus bei seinem nächsten größeren Update One UI 6.1 wohl auf Künst­liche Intel­ligenz. Mögli­cher­weise wird das Galaxy S24 sogar als "KI-Smart­phone" beworben, da es mit dieser Soft­ware erscheinen soll. Zumin­dest behauptet ein vertrau­ens­wür­diger Tipp­geber, über jene Vorhaben Bescheid zu wissen.

Das Galaxy S24 als KI-Smart­phone würde inso­fern Sinn ergeben, als dass der verbaute Chip­satz Exynos 2400 eben­falls ein immenses Upgrade bezüg­lich schlauer Soft­ware erfuhr. Entspre­chende Berech­nungen sollen um 1470 Prozent schneller durch­geführt werden. Samsung könnte zudem einen neuen Sprach­assis­tenten auf KI-Basis einführen.

One UI 6.1 und Galaxy S24 mit KI-Boost?

One UI 6.1 soll äußerst clever werden

Bild: Samsung Die Künst­liche Intel­ligenz ist allge­gen­wärtig. In Smart­phones dient sie unter anderem der Opti­mie­rung von Fotos und Videos. Samsung will Ice universe (via SamMobile) zufolge die KI zum Zentrum von One UI 6.1 machen. Zwar erhalten erst diesen Monat zahl­reiche Galaxy-Mobil­geräte eine Aktua­lisie­rung auf One UI 6.0, die nächste Soft­ware steht aber schon vor der Tür. One UI 6.1 wird eben­falls auf Android 14 basieren. Zahl­reiche KI-Funk­tionen sollen den Anwender begeis­tern. Es handele sich um das bislang wich­tigste KI-Update in der Historie des Herstel­lers.

Exynos 2400 ist ein passender Chip­satz

Mit One UI 6.1 könnte Samsung seinen Sprach­assis­tenten Bixby in Rente schi­cken. Allzu erfolg­reich war dieses Projekt ohnehin nicht und stand stets im Schatten von Wett­bewer­bern wie Google Assis­tent und Alexa. Der nächste Sprach­assis­tent soll durch neue Errun­gen­schaften der Künst­lichen Intel­ligenz leis­tungs­fähiger sein. Dem Tipp­geber zufolge könnte die Künst­liche Intel­ligenz beim Marke­ting des Galaxy S24 eine große Rolle spielen.

Vergan­gene Woche enthüllte Samsung seinen nächst­jäh­rigen Ober­klasse-Chip­satz Exynos 2400. Dieser wird höchst­wahr­schein­lich in den euro­päi­schen Modellen des Galaxy S24 Verwen­dung finden. Abseits mehr Perfor­mance bei CPU und GPU soll insbe­son­dere die KI beschleu­nigt worden sein. Der Elek­tronik­kon­zern verspricht um den Faktor 14,7 gestei­gerte Berech­nungen im Vergleich zum Exynos 2200.

Samsung hat auch schon ein Tool vorge­stellt, mit dem sich mittels gene­rativer KI Text in ein Bild verwan­deln lässt. Dieses Feature dürfte beim Galaxy S24 mit One UI 6.1 an Bord sein.

Kürz­lich erfuhren wir Neuig­keiten über das Design des Galaxy S24.