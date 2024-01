One UI 6.1: Diese Samsung-Geräte bekommen "Galaxy AI"

Vor einigen Tagen hat Samsung das auf Android 14 basie­rende One UI 6.1 mit seiner Galaxy-S24-Serie einge­führt. Das Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra unter­stützen neue KI-Features, die der Hersteller als „Galaxy AI“ zusam­men­fasst. Die Inte­gra­tion der künst­lichen Intel­ligenz soll sich auf Dauer aber nicht nur auf die Flagg­schiffe beschränken.

Flagg­schiffe bekommen das Update zuerst

Circle-to-Search-Funktion in Galaxy AI

Bild: teltarif Samsung will die intel­ligenten Funk­tionen in den nächsten Monaten auch auf andere Galaxy-Smart­phones und -Tablets verteilen. Gegen­über Android Autho­rity hat der Hersteller bereits einige Geräte genannt, die im Laufe des ersten Halb­jahres 2024 ein Upgrade auf One UI 6.1 inklu­sive "Galaxy AI" bekommen sollen.

Diese Top-Modelle aus dem vergan­genen Jahr erhalten das Update zuerst:

KI-Funk­tionen in One UI 6.1

Voraus­sicht­lich wird sich das One-UI-6.1-Update inklu­sive KI-Funk­tionen aber nicht nur auf die neueren High-End-Geräte beschränken. Einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) von Tarun Vats alias @tarun­vats33 nach, soll es bereits Test­builds für folgende Galaxy-Modelle geben:Die Liste wird sich im Laufe der Zeit wahr­schein­lich noch erwei­tern.Samsung soll sich noch nicht dazu geäu­ßert haben, welche KI-Funk­tionen tatsäch­lich auf welchem Handy-Modell landen. Aufgrund ihrer schwä­cheren Hard­ware-Ausstat­tung werden ältere Geräte, die One UI 6.1 erhalten , even­tuell nicht mit allen "Galaxy AI"-Features klar­kommen. Infol­gedessen könnte sich der Funk­tions­umfang nach dem Update durchaus von Modell zu Modell unter­scheiden.

Auf den Galaxy-S24-Modellen beinhaltet One UI 6.1 unter anderem eine Tran­skrip­tions­unter­stüt­zung, eine Echt­zeit­über­set­zung, den "Chat Assis­tent" und "Notiz-Assis­tent" sowie "Circle to Search", das in Koope­ration mit Google entstanden ist.

Fußnoten im Samsung-News­room zufolge ist anzu­nehmen, dass Nutzer nur bis Ende 2025 von der kosten­losen KI profi­tieren können und diese dann hinter einer Bezahl­schranke verschwindet.

In einem anderen Artikel haben wir "Galaxy AI" bereits für Sie auspro­biert.