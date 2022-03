OneUI 4.1: Neue Samsung-Firmware für über 20 Modelle

Samsungs mit zahl­rei­chen neuen Kniffen ange­rei­cherte Benut­zer­ober­fläche One UI 4.1 wird ihren Weg auf über zwei Dutzend Galaxy-Smart­phones und so manche Galaxy-Tablets finden. Der Hersteller ließ die auf Android 12 basie­rende Soft­ware auf der Galaxy-S22-Serie debü­tieren. Viele soft­ware­sei­tige Vorzüge der aktu­ellen High-End-Reihe schaffen es somit auch auf ältere Mobil­geräte. Dabei vari­iert die Verfüg­bar­keit einzelner Funk­tionen je nach Modell. Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy S21 erhalten das Update bereits. Weitere Handys der S- und Note-Reihe sowie Galaxy-A-Produkte sind eben­falls einge­plant.

Samsung tritt riesige Update-Welle los

One UI 4.1 kommt zu vielen Galaxy-Produkten

Samsung

Wer ein älteres Samsung-Smart­phone als das Galaxy S22 besitzt, darf sich demnächst über zahl­reiche neue Komfort­funk­tionen freuen. Es werden viele Mobil­geräte ab Baujahr 2019 bedacht. Aber was steckt eigent­lich in One UI 4.1? Die Features schil­dert das Unter­nehmen in einer Pres­semit­tei­lung. Hobby-Foto­grafen dürften gefallen am neuen Expert Raw finden, einer profes­sio­nellen Bild­bear­bei­tungs-App für Fotos und Videos, die im Rohformat kreiert wurden. Der Objekt-Radierer ermög­licht wiederum, Personen und Objekte aus Fotos zu entfernen. Weitere Foto­grafie-Neue­rungen fasst Samsung auf dieser Webseite zusammen.

Mithilfe des Entwick­ler­stu­dios Gram­marly hievt Samsung seine Tastatur auf die nächste Stufe. Das Soft­ware-Einga­begerät soll mit erwei­terten Vorschlägen, Synonymen und Ideen für mehr Schreib­kom­fort sorgen. Die Produk­tivität stei­gert One UI 4.1 schließ­lich durch Unter­stüt­zung für Google Duo Live Sharing. Es lassen sich beispiels­weise der Bild­schirm­inhalt der Galerie und des Brow­sers teilen und gemeinsam Samsung-Notes-Doku­mente während Video­anrufen bear­beiten. Ein weiteres Feature nennt sich Quick Share. Es ermög­licht beim Teilen eine einfa­chere Auswahl mehrerer Fotos, Videos und Dateien zugleich.

Welche Mobil­geräte erhalten One UI 4.1?

RAW Expert von One UI 4.1

Samsung Sicher­lich möchten Sie wissen, ob Ihr Smart­phone oder Tablet aus dem Hause Samsung unter­stützt wird. Deshalb listen wir nun alle für One UI 4.1 geplanten Produkte sortiert nach Modell­reihen auf:

Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy A (noch keine genauen Modelle spezi­fiziert)

Mehr Sicher­heit für das Galaxy A12

Hierbei ist erwäh­nens­wert, dass das Rollout für das Galaxy Z Fold 3 5G, das Galaxy Z Flip 3 5G und die Galaxy-S21-Reihe bereits begonnen hat. Wobei zunächst Galaxy-S21-Anwender in Kanada sowie Fold-3- und Flip-3-Anwender in Südkorea bedacht werden. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis weitere Regionen die Aktua­lisie­rungen erhalten. Konkrete Zeit­pläne für die anderen Mobil­geräte nannte Samsung noch nicht.

März-Patch für Galaxy A12

Samsung Abseits One UI 4.1 werkelt Samsung eben­falls fleißig an der Smart­phone-Soft­ware. Wie SamMobile berichtet, erhält der Verkaufs­schlager Galaxy A12 den März-Sicher­heits­patch. Die Firm­ware-Version lautet A125FZHS2BVC2. Mehr als 50 Sicher­heits­lücken des Android-Betriebs­sys­tems wurden behoben. Die Aktua­lisie­rung star­tete in Hong­kong. In Europa sollte das Update auch bald auftau­chen.

Weitere Galaxy-A-Modelle wie das Galaxy A33 5G stehen vor der Tür.