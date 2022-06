One UI 4.1.1: Samsung bestätigt großes Android-12-Update

Samsung bestä­tigte, am letzten großen Update für seine aktu­elle Benut­zer­ober­fläche, nament­lich One UI 4.1.1, zu arbeiten. Als Basis dient weiterhin Android 12. Die Soft­ware dürfte zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4 5G und dem Galaxy Z Flip 4 5G im August erscheinen. Entspre­chend werden unter anderem Opti­mie­rungen für eine bessere Nutzung des falt­baren Bild­schirms erwartet. Außerdem möchte der Hersteller Bugs mit der kommenden Aktua­lisie­rung ausmerzen. Nächsten Monat startet zuerst das Beta­pro­gramm des auf Android 13 basie­renden One UI 5.

Samsungs dritte Android-12-Soft­ware kommt

One UI 4.1.1 naht

sammyfans One UI 4.0 star­tete Mitte November 2021 auf dem Galaxy S21. Damit läutetet der südko­rea­nische Hersteller auf seinen Smart­phones das Zeit­alter von Android 12 ein. Im Februar 2022 debü­tierte anschlie­ßend One UI 4.1 zusammen mit dem Galaxy S22. Die nächste Ausgabe der vierten Gene­ration Samsungs aktu­eller GUI wurde bislang als One UI 4.5 gehan­delt. Wie ein Samsung-Mitar­beiter im haus­eigenen Forum (via sammy­fans) bekannt gab, nennt sich die kommende Itera­tion aller­dings One UI 4.1.1.

Dass der Konzern an dieser Soft­ware tüftelt, wurde eher nebenbei erwähnt. Denn eigent­lich wollten die Anwender auf der südko­rea­nischen Inter­net­seite wissen, wann es einen Bugfix zu Problemen mit Wonder­land gibt. Hierbei handelt es sich um eine Anwen­dung, die Bestand­teil des leider hier­zulande nicht offi­ziell erhält­lichen Feature-Pakets Good Lock ist. Jeden­falls entgeg­nete der Samsung-Mitar­beiter, dass dafür Korrek­turen am Code notwendig sind und diese mit One UI 4.1.1 Einzug halten.

Welches Android 12 steckt in One UI 4.1.1?

Google selbst spen­dierte Android 12 mit Android 12L ein inkre­men­telles Update. Dieses führt vorrangig Verbes­serungen für Fold­ables und Tablets ein. Beispiels­weise lässt sich eine Taskleiste akti­vieren und das Split­screen-Feature wurde verbes­sert. Sollte One UI 4.1.1 tatsäch­lich mit dem Galaxy Z Fold 4 5G und dem Galaxy Z Flip 4 5G veröf­fent­licht werden, wäre es also nahe­lie­gend, dass es auf der L-Fassung und nicht der Stan­dard­aus­gabe basiert. Auf Pixel-Smart­phones exis­tiert bereits eine Android-12L-Beta­ver­sion.



Im März 2022 stellte Google Android 12L final vor.