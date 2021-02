One UI 3.1: Mehr Features und Sicherheit für Note 10 und Fold

One UI 3.1 Update für das Galaxy Note 10+

Reddit user u/MehdiMa0507 Samsungs Update-Welle geht in die nächste Runde. Das Galaxy Note 10, das Galaxy Note 10+ und das Galaxy Fold bekommen ab sofort One UI 3.1. Somit halten auf den genannten Mobil­geräten viele neue Features Einzug, etwa für die Bild­bear­bei­tung und die Privat­sphäre. Opti­mie­rungen an der Kamera und am Display sind eben­falls Teil der Aktua­lisie­rung. Beim Sicher­heits­patch ist der Hersteller sogar der aktu­ellen Zeit voraus, denn es wird die Version Stand 1. März 2021 mitge­lie­fert.

One UI 3.1 landet auf weiteren Samsung-Smart­phones

Reddit user u/MehdiMa0507 Sowohl die Phablets Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ als auch das Foldable Galaxy Fold gingen im Spät­sommer 2019 mit Android 9.0 Pie an den Start. In den vergan­genen Wochen erhielt das Trio schließ­lich Android 11 in Form von One UI 3.0. Jetzt erhöht Samsung auf One UI 3.1. Eine durchaus nütz­liche Erwei­terung, die wir Ihnen in diesem Artikel genauer vorstellen. Unter anderem soll die Kamera zuver­läs­siger arbeiten und eine auto­mati­sche Rege­lung der Farb­tem­peratur sowie eine Redu­zie­rung von Blau­tönen können auf Wunsch die Augen entlasten. Außerdem lassen sich Stand­ort­infor­mationen von Bildern nebst störenden Objekte in Fotos mit One UI 3.1 entfernen.

Der Hersteller meint es aber­mals gut mit Europa. Die Aktua­lisie­rung für Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ wurde zuerst hier­zulande gesichtet, jene für das Galaxy Fold im Nach­bar­land Frank­reich. Entspre­chend sollte auch diese Soft­ware bald in unseren Gefilden eintreffen.

Sicher­heits­patch ist bereits im Früh­ling ange­kommen

Die Firm­ware­ver­sionen N970FXXU6FUBD (Galaxy Note 10), N975FXXU6FUBD (Galaxy Note 10+) und F900FXXU4EUBF (Galaxy Fold) sichern das Android-Betriebs­system besser gegen Hacker und Schad­soft­ware ab. Gemäß der Sicher­heits­patch-Ebene 1. März 2021 werden zuvor entdeckte Schwach­stellen geschlossen. Sie benö­tigen 1 GB an freiem Spei­cher­platz für den Down­load von One UI 3.1 auf Ihrem Mobil­gerät. Je nach verfüg­barem Daten­kon­tin­gent bietet sich ein Herun­ter­laden über ein WLAN-Netz an.

Falls noch keine Update-Meldung bei Ihnen eintraf, können Sie unter Einstel­lungen / Soft­ware-Update / Herun­ter­laden und instal­lieren nach der neuen Version suchen lassen. (via xda-deve­lopers)