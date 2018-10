OnePlus 6T: Tickets für Vorstellung Ende Oktober in New York

Der Smartphone-Hersteller OnePlus hat das OnePlus 6T offiziell auf Twitter angekündigt. Unter dem Motto "Unlock The Speed" soll das Gerät am 30. Oktober in New York City vorgestellt werden.

Dass ein T-Modell des OnePlus 6 noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll, galt laut der zahlreichen Gerüchte als sicher. Gerade eben hat OnePlus auf Twitter ein Datum veröffentlicht, wann das OnePlus 6T präsentiert werden wird. Am 30. Oktober in New York City am Pier 36 (16 Uhr zu deutscher Zeit) wird das Nachfolgemodell des aktuellen OnePlus 6 vorgestellt.

Gestern hatte OnePlus getwittert, dass es heute eine aufregende Ankündigung geben sollte. Der Hashtag "OnePlus6T" ließ wenig Raum für Spekulationen.

Unlock The Speed

Unter diesem Motto steht die Präsentation des OnePlus 6T. Viel mehr als das wird in dem 14-sekündigen Videoclip auch nicht verraten. Zweimal tauchen Bilder eines Smartphones auf. Konkret erkennen kann man jedoch nichts. Interessierte können sich den Live-Stream auf der OnePlus-Webseite ansehen. Wer sich selbst vor Ort ein Bild machen möchte, kann sich ein Ticket für die Veranstaltung sichern: Early Bird Tickets kosten 17 Euro pro Stück und sind bis zum 9. Oktober, 14 Uhr, verfügbar. Reguläre Tickets gibt es für 26 Euro. Käufer von "Plus One"-Begleittickets (mindestens zwei Tickets) zahlen für jedes Ticket 22 Euro.

Datenblätter OnePlus 6

Es wird erwartet, dass das OnePlus 6T einen Fingerabdrucksensor unter dem Display verbaut hat. Die Display-Einkerbung (Notch) auf der Vorderseite soll kleiner sein als beim OnePlus 6. Am Snapdragon 845 sowie an den Speicherausführungen mit 6- oder 8 GB Arbeitsspeicher soll sich nichts ändern. Außerdem soll der 3,5 mm-Klinkenanschluss wegfallen.Android 9 Pie wird mit ziemlicher Sicherheit vorinstalliert sein. Insgesamt soll das Design des T-Modells an das Oppo R17 erinnern.

Mehr Details sowie Rendermaterial in Bild und Video zum OnePlus 6T finden Sie in einer weiteren Meldung. Amazon Indien hat bereits eine Vorbestell-Aktion zum neuen OnePlus-Smartphone gestartet. Mehr dazu lesen Sie in einer aktuellen News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)