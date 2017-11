One Handed Mode: Einhandmodus für jedes Smartphone

Die App One Handed Mode Heutige Smartphones bieten viel Bildschirmfläche, die Einhandbedienung wird dadurch allerdings erschwert. Manche Hersteller wirken diesem Umstand mit einem speziellen Einhandmodus entgegen. Falls eben jener auf dem Mobilgerät fehlt, oder man das Feature besser auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen will, bietet sich die App One Handed Mode an. Das Programm ist für Android-Smartphones verfügbar und kann kostenlos hier in Google Play heruntergeladen werden. Entwickelt wurde die App von Mishaal Rahman, Mitglied bei den xda-developers. Achtung: Root-Rechte sind zwar nicht erforderlich, jedoch der Umgang mit ADB (Android Debug Bridge).

Wenn die Bildschirmgröße den Alltagseinsatz erschwert

Da immer mehr Hersteller zu einem Breitbildformat wie 18:9 tendieren, liegen entsprechende Smartphones bedingt durch die schmalere Bauweise besser in der Hand. Dieser Trick hat jedoch zur Folge, dass der obere Bereich bei großen Displaydiagonalen schwer erreichbar ist. Bei der Bedienung mit einer Hand kann das, je nach Smartphone-Modell, ein mehr oder weniger ärgerlicher Nachteil sein. Samsung, Apple und diverse andere Elektronikkonzerne sind sich dessen bewusst und haben einen Einhandmodus als Software-Feature integriert. Die One Handed Mode genannte App bietet eine ähnliche Funktionalität. Über ein kleines Icon wird der Bildschirminhalt mittels einer DPI-Anpassung verkleinert dargestellt. Dabei hat der Nutzer bei One Handed Mode die Möglichkeit, Einstellungen wie die Größe der Miniaturansicht zu ändern.

ADB als Voraussetzung

Die Software-Schnittstelle Android Debug Bridge, kurz ADB, ist notwendig, um die praktische App verwenden zu können. ADB wird auf dem Computer installiert und über die mitgelieferte Kommandozeile lassen sich Befehle via USB an das Smartphone senden. One Handed Mode benötigt eine spezielle Berechtigung, die es von Haus aus nicht von Android erhält. Via ADB kann diese Berechtigung gestattet werden. Wie diese Prozedur im Detail funktioniert, erklärt der App-Programmierer Mishaal Rahman ausführlich in diesem xda-developers-Thread. Kompliziert ist der Vorgang nicht. Englischkenntnisse sollten allerdings vorhanden sein. Falls Sie über Root-Rechte oder ein Custom-ROM verfügen, müssen Sie den Umweg über ADB nicht gehen. In diesem Fall funktioniert der One Handed Mode auf Anhieb. Der Entwickler weist daraufhin, dass manche Apps eine fehlerhafte Darstellung haben können. Dies sei aber den betreffenden Programmen und nicht dem Tool anzulasten.