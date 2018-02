Pünktlich zu Olympia: Eurosport 1 HD bei Zattoo

Der Beginn der Olympischen Spiele dürfte bei Nutzern der TV-Plattform Zattoo für Freude und Ärger zugleich sorgen: Ab sofort steht der TV-Sender Eurosport 1, der täglich 24 Stunden über die Wettkämpfe berichten wird, zahlenden Premium-Nutzern in HD-Qualität zur Verfügung. Da auch DMAX HD und TLC HD bei Zattoo zu sehen sind, können Zattoo-Nutzer fast das gesamte Olympia-Angebot in hochauflösender Bildqualität verfolgen.

"Gerade bei Sportübertragungen macht sich eine bessere Bildqualität spürbar bemerkbar", sagt Jörg Meyer, Chief Officer Content & Consumer bei Zattoo. "Wir freuen uns, dass wir pünktlich zum Beginn der Olympischen Winterspiele einen Sender in höherer Auflösung anbieten können, der umfangreich über die Wettkämpfe aus Südkorea berichtet."

Premium-Nutzer können die Sender DMAX HD, TLC HD und Eurosport 1 HD mit der Recording-Funktion aufzeichnen und mit "Restart" Sendungen von vorne starten. Neu ist für sie auch, dass die drei Discovery-Sender neben WLAN nun auch über Mobilfunknetze gestreamt werden können. Als weiteres Feature kommt in Kürze die "Live Pause" hinzu, mit der pausiert und zurückgespult werden kann.

DMAX und TLC nicht mehr kostenlos in Standard-Auflösung

Eurosport 1 jetzt auch in HD bei Zattoo Bezüglich der Verbreitung der Discovery-Sender bei Zattoo gibt es aber auch noch weitere Änderungen, die für Zattoo-Nutzer weniger erfreulich sind: Aus lizenzrechtlichen Gründen entfällt für Premium-Nutzer die "Replay"-Funktion, also die Möglichkeit, sieben Tage zurückzuschauen. Zudem haben sich die Sender DMAX und TLC entschieden, nicht mehr in SD-Auflösung im werbefinanzierten Service Zattoo Free dabei zu sein. Diese Sender stehen jetzt ausschließlich in HD-Auflösung mit Zattoo Premium - und damit kostenpflichtig - zur Verfügung.

Das für Olympia wichtige Hauptprogramm Eurosport 1 gibt es in SD dagegen weiter kostenlos, genau so wie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die ebenfalls live aus Südkorea berichten.

In zwei weiteren Meldungen haben wir die Olympia-Pläne von Discovery sowie von ARD und ZDF zusammengefasst.