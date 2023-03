DAB+: Oldie Antenne startet in vier weiteren Bundesländern

Die Oldie Antenne expan­diert. Der Antenne-Bayern-Ableger startet in vier weiteren Bundes­län­dern im Digi­tal­radio DAB+. Bereits ab heute ist die Welle in Sachsen zu hören. Zudem gibt es bald auch Ableger im Webradio.

Die Oldie Antenne bringt als dritte natio­nale Radio­welle der Antenne Bayern Group die Meilen­steine der Musik­geschichte in vier weitere Bundes­länder und damit in die Heimat von 15 Millionen Menschen. Bereits seit dem heutigen Montag ist das Programm neben acht weiteren neuen Programmen landes­weit in Sachsen über DAB+ zu hören (neues Bouquet im Kanal 12A).

Ab April ist der Oldie-Radio­sender via DAB+ in Bremen zu hören. Im Juni folgen Nieder­sachsen und Schleswig-Holstein.

Hits der 70er/80er mit Perso­nali­ties am Mikro

Oldie Antenne ist bereits in Hamburg, Hessen, Nord­rhein-West­falen und im Saar­land über DAB+ zu hören, teils mit Overs­pill in benach­barte Bundes­länder. Der Sender spielt vor allem die größten Hits der 70er- und 80er-Jahre und begeis­tert laut eigenen Angaben mit seinem abwechs­lungs­rei­chen Programm immer mehr Musik­lieb­haber in ganz Deutsch­land. Die "Oldie Antenne" ist seit heute in Sachsen auf DAB+ zu hören

Foto: Antenne Bayern "Wir freuen uns sehr über die zusätz­liche DAB+-Verbrei­tung", so Felix Kovac, CEO der Antenne Bayern Group. "Dies unter­streicht unsere Stra­tegie, als führender Audio­anbieter in Deutsch­land natio­nale Brands im Rahmen unserer hybriden Digi­tal­stra­tegie nach­haltig zu entwi­ckeln." Jörg Muthsam ergänzt als Head of Oldie Antenne: "Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen in ganz Deutsch­land zu begeis­tern. Das ganze Team steckt jeden Tag so viel Energie und Liebe in das Programm, und wir freuen uns, dass wir nun noch mehr Höre­rinnen und Hörer auch mit dem Digi­tal­radio-Stan­dard DAB+ und online errei­chen werden."

Die Mode­ratoren von Oldie Antenne spielen eine wich­tige Rolle im Programm. Ihre Stimmen sind bundes­weit bekannt: Viktor Worms oder Uwe Bahn gehören ebenso zu den lang­jäh­rigen Radio­größen wie Stephan Lehmann, Stefan Schwa­beneder oder Bob Murawka. "Zusammen mit allen Kolle­ginnen und Kollegen machen sie Oldie Antenne E mit ihrer Erfah­rung und Leiden­schaft zu einem unver­wech­sel­baren Radio­pro­gramm", so Muthsam.

Gleich­zeitig kündigt Jörg Muthsam erst­mals zusätz­liche Webradio-Ange­bote von Oldie Antenne an: "Ab April erwei­tern wir unser Haupt­pro­gramm um sechs Musik-Streams mit hand­ver­lesenen Hits non-stop: Rock Clas­sics, Disco Fever, Feten­hits, 80er New Wave, Bella Italia und NDW - Neue Deut­sche Welle. Diese neuen Streams gibts dann rund um die Uhr kostenlos mit der Oldie Antenne-App und im Webradio."

Start in Sachsen mit neun Programmen

Neben der Oldie Antenne sind in Sachsen am heutigen Montag - und damit eine Woche früher als zunächst ange­dacht - insge­samt acht neue Programme über DAB+ auf Sendung gegangen. Es handelt sich um die Programme 89.0 RTL, Jam FM Sachen, Radio Ostrock, Femo­tion Radio, Radio Teddy, Schlager Radio und Second Radio. Platt­form­betreiber Media Broad­cast benennt auch noch das Pror­gamm detektor.fm, das jedoch zum Start noch nicht mit aufge­schaltet war.

Zwei weitere Programme sollen mit Radio Galaxy Sachsen und RundfunkKombinat noch folgen.

Fast 90 Prozent der Einwohner in Sachsen können das Programm­paket zu Hause empfangen, auf über 99 Prozent der Auto­bahnen in Sachsen ist der Empfang im Auto möglich. Weiteres gibt es in dieser sepa­raten Meldung.