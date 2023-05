ocilion: TV-Pakete für klassische Kabelnetze

Das Unter­nehmen ocilion erwei­tert sein Leis­tungs­spek­trum um TV-Pakete für die Einspei­sung in klas­sische Kabel­netze. Bisher liefern die Öster­rei­cher komplette IPTV-Lösungen für Netz­betreiber im deutsch­spra­chigen Raum. Diese beinhalten die gesamte System­lösung inklu­sive 4K-Set-Top-Boxen, First und Second-Screen-Apps sowie Live- und On-Demand-Content samt Rechten und beglei­tenden Dienst­leis­tungen.

Wesent­liche Grund­lage für die Bereit­stel­lung der IPTV-Dienste bilden ein Empfang der TV-Signale, die Signal­auf­berei­tung, das damit verbun­dene komplette Change Manage­ment und die Signal­über­wachung.

Klei­nere Netz­betreiber als Ziel­gruppe

TV von Ocilion bald auch für klassische Kabelnetze

Foto: Ocilion Pünkt­lich zur in Köln gestar­teten Fach­messe Anga Com stellt ocilion in Deutsch­land diese TV-Signale und die Signal­über­wachung ergän­zend auch für die Einspei­sung in Kabel­netze im digi­talen DVB-C-Modus bereit. Ziel­gruppe dieser neuen Dienst­leis­tung sind laut Unter­neh­mens­angaben Glas­faser-Netz­betreiber ohne eigene Empfangs­anlagen, die - übli­cher­weise für Anwen­dungen in der Wohnungs­wirt­schaft - neben modernem IPTV weiterhin tradi­tio­nelle DVB-C Signale bereit­stellen müssen.

Der Service sei aber auch für tradi­tio­nelle Kabel­netz­betreiber rele­vant, die Content-Pakete (Zubuch-Pakete) beziehen möchten oder ein vorhan­denes redun­dantes Headend aus Kosten­gründen nicht mehr selbst betreiben wollen.

Der Leis­tungs­umfang umfasse dabei laut Angaben von ocilion die Bereit­stel­lung der unver­schlüs­selten Signale für die Free-To-Air-Sender und der verschlüs­selten Signale für Free-HD- und Pay-TV-Sender. Endkunden können wie schon bei den IPTV-Ange­boten von ocilion die Free-HD- und Pay-TV-Sender­pakete indi­viduell zubu­chen. Für diese Pakete betreibt ocilion ein zentrales DVB-CA-System (Condi­tional Access) und stellt den Netz­betrei­bern auch die dazu passenden CA-Module bereit.

ocilion liefert laut eigenen Angaben alle erfor­der­lichen Lizenz­rechte für diese Zubuch-Pakete, wodurch keine zusätz­lichen Rech­tever­ein­barungen mit Dritten erfor­der­lich seien. Die Provi­sio­nie­rung erfolge über das bewährte Operator-Inter­face API und ein Webportal.

Unter­nehmen erhofft sich Syner­gie­effekte

"Mit der Signal­bereit­stel­lung für die DVB-C-Verbrei­tung erwei­tern wir unser B2B-Leis­tungs­port­folio für Netz­betreiber und erfüllen damit konkrete Bedürf­nisse am Markt", betont Hans Kühberger, Geschäfts­führer ocilion. "Wir haben diesen Schritt gesetzt, da die Syner­gie­effekte sowohl für unsere Kunden als auch für uns sehr hoch sind. Unsere Kunden haben so den Vorteil, dass Sie Vorleis­tungs­pro­dukte für IPTV und für DVB-C aus einer Hand beziehen können - samt der erfor­der­lichen Rechte und unserer bewährten Moni­toring- und Support­infra­struktur für beide Produkte."

Im Juli 2024 entfällt die Umlagefä­hig­keit der TV-Kabel­gebühren. Laut einer Umfrage würde mehr als ein Drittel den Kabel­anschluss kündigen.