o2 verlängert Aktion: Alle vier Wochen 6 GB extra

o2 hat seine Aktion verlän­gert, bei der sich Kunden in zwei Prepaid-Tarifen dauer­haft mehr Daten­volumen sichern können. Das Angebot gilt für die Tarife o2 Prepaid M und L. Kunden, die sich im bis zum 7. Mai verlän­gerten Akti­ons­zeit­raum für eines der Preis­modelle entscheiden, bekommen in jedem vier­wöchigen Akti­ons­zeit­raum 6 GB zusätz­liches High­speed-Daten­volumen. Pro Jahr erhalten die Nutzer demnach insge­samt 78 GB Extra-Surf­volumen mit voller Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit.

o2 Prepaid M kostet im ersten vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum 14,99 Euro. Danach erhöht sich der Grund­preis auf 17,99 Euro in vier Wochen. Dafür bekommen die Kunden eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie im Rahmen der Aktion jeweils 18 GB anstelle des norma­ler­weise übli­chen 12 GB High­speed-Daten­volu­mens. o2 verlängert Prepaid-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de Kunden, die sich für den Tarif o2 Prepaid L entscheiden, zahlen für die ersten vier Wochen 19,99 Euro. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf 22,99 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Neben unbe­grenzten Anrufen und Kurz­mit­tei­lungen in allen Netzen sind im Rahmen der Aktion in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 24 GB High­speed-Daten­volumen im Preis enthalten. Norma­ler­weise sind nur 18 GB üblich.

5G mit bis zu 300 MBit/s und Weiter­surf-Garantie

Seit dem vergan­genen Jahr haben auch Prepaid­kunden von o2 Zugang zum 5G-Netz. Dieses kann zusätz­lich zu GSM und LTE genutzt werden. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 300 MBit/s im Down­stream. Eine Beson­der­heit bei Prepaid­tarifen von o2 ist die Weiter­surf-Garantie. So haben die Kunden auch nach Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens noch einen mobilen Internet-Zugang mit bis zu 384 kBit/s zur Verfü­gung.

Die 6 GB Extra-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum bleiben dauer­haft erhalten, solange der Kunde keinen Tarif­wechsel durch­führt. Darüber hinaus muss der Nutzer sicher­stellen, stets ausrei­chend Prepaid-Guthaben für die auto­mati­sche Verlän­gerung des Tarifs in den jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum vorzu­halten. Ist das nicht mehr der Fall, so geht der Daten-Bonus verloren.

Die Weiter­surf-Garantie ermög­licht die Nutzung vieler Online-Dienste auch dann, wenn der Kunde sein Daten-Kontin­gent für den jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raum verbraucht hat. Doch was klappt mit maximal 384 kBit/s wirk­lich und für welche Dienste ist die Band­breite dann doch zu gering? Das haben wir im vergan­genen Jahr im Rahmen eines o2-Prepaid-Tests auspro­biert.