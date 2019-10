Wiesn 2019: Neues Rekordjahr für o2 bei Mobilfunknutzung

Das Münchner Okto­berfest ist vorbei und o2 zieht Bilanz. Für das extra aufge­baute Wiesn-Netz gab es in diesem Jahr neue Nutzungs-Rekorde zu verzeichnen. Das Daten­volumen beispiels­weise wuchs um mehr als die Hälfte an.

Das Okto­berfest ist für die Netz­betreiber stets ein Stress­test. Jahr für Jahr steigt die Nutzung der Mobil­funk­netze auf der Wiesn an. Die jetzt von Telefónica Deutsch­land ausge­werteten Netz­daten zeigen, dass 2019 für das eigens errich­tete o2 Wiesn-Netz ein neues Rekord­jahr war. Mit 87.000 Giga­byte nutzten die Kunden des Tele­kommu­nika­tions­anbie­ters 27.000 Giga­byte und damit rund 50 Prozent mehr Daten­volumen als im Vorjahr. Die Gäste auf der heurigen Wiesn haben nicht nur gefeiert, sondern auch fleißig ihre Smartphones genutzt.

28. September: Neuer Rekordtag

An den Wochen­enden herrschte im o2-Netz Hoch­betrieb. So knackte der Samstag des „Italiener-Wochen­endes“ (28. September) sämt­liche Tages­rekorde: Es wurden mehr als 8900 GB Daten­volumen genutzt (Vorjahr: 6000 GB). Das entspricht umge­rechnet mehr als 2,2 Millionen Kurz­videos á 4 MB, die Kunden inner­halb eines Tages von der There­sien­wiese verschickten. In der Rekord­stunde zwischen 17 und 18 Uhr wurden mehr als 800 GB über­tragen.

Zum Vergleich: An den 14 Fest­tagen im Jahr 2010 waren es insge­samt 370 GB. Das bedeutet, dass Kunden in diesem Jahr inner­halb von nicht einmal 30 Minuten mehr Daten­volumen als auf dem gesamten Okto­berfest 2010 nutzten. Rund 94 Prozent des mobilen Daten­verkehrs wurden in diesem Jahr über den LTE-Stan­dard abge­wickelt (2018: über 80 Prozent). Das schließt auch den Daten­transfer von Zweit- und Part­nermarken mit ein.

Auslän­dische Besu­cher sind gute Kunden

Rund ein Viertel des gesamten Daten­verkehrs geht auf auslän­dische Kunden zurück. Mit rund 5700 Giga­byte Daten­volumen sind die Wiesn-Gäste aus den USA die dies­jährigen Roaming-Cham­pions, dicht gefolgt von Kunden aus dem Verei­nigten König­reich (5600 GB). Der dritte Platz geht an die italie­nischen Kunden (2600 GB). Auf den weiteren Plätzen der Gesamt­auswer­tung folgen Kunden aus Öster­reich (1300 GB), Frank­reich (1100 GB), Spanien (700 GB), Nieder­lande (600 GB) sowie Polen und Irland (jeweils 500 GB).

Tele­fonieren im Trend

Auch die Anzahl an Tele­fonaten hat zuge­nommen. In diesem Jahr führten Kunden von o2 sowie aller weiteren Marken und Part­nermarken von Telefónica Deutsch­land 3,7 Millionen Tele­fonate (Vorjahr: 3,5 Millionen). Mehr als 55 Prozent aller Tele­fonate wurden auf der Wiesn über VoLTE über­tragen. Der VoLTE-Anteil hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdop­pelt.

98 Mobil­funk­stationen extra aufge­stellt

Um die täglich 400.000 Besu­cher (insge­samt rund 6,3 Millionen) mit Mobil­funk zu versorgen, hatte das o2 Netz auf der Wiesn eine Größe, mit der laut Telefónica eine mitt­lere deut­sche Groß­stadt versorgt werden kann. Dafür stellten die Netz­tech­niker auf dem 42 Hektar großen Gelände sowie speziell in den sieben großen Fest­zelten insge­samt 98 Mobil­funk­stationen auf.

Auch die beiden anderen Mobil­funker Deut­sche Telekom und Voda­fone hatten ihre Netze auf dem Fest­platz für den Ansturm beson­ders vorbe­reitet. Die Deut­sche Telekom machte sich zudem im Vorfeld Gedanken, wie man die Wiesn weiter digi­tali­sieren könnte. teltarif.de berich­tete

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)