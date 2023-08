o2-Aktion: 200-Euro-Wechselbonus für Neukunden

Der Mobil­funk­anbieter Telefónica infor­miert über ein neues Akti­ons­angebot für Neukunden. Wer mit seiner bestehenden Rufnummer zu o2 wech­selt, erhält einen Bonus von 200 Euro. Auch Bestands­kunden profi­tieren von der neuen Aktion, der Wech­sel­bonus fällt dann aber geringer aus. Nach­fol­gend lesen Sie die Details zum Wech­sel­bonus bei o2.

Akti­ons­details für Neukunden

o2 startet ab dem 6. September eine neue Wechselbonus-Aktion

Foto: Telefónica Die Aktion gilt ab dem 6. September, heißt es in der Pres­semit­tei­lung des Provi­ders. Um von den Akti­ons­bedin­gungen zu profi­tieren, müssen Neukunden mit ihrer aktu­ellen Rufnummer zu o2 wech­seln und einen o2-Mobile-M- oder höher­wer­tigen Mobil­funk­tarif (also beispiels­weise auch o2 Mobile L und o2 Mobile XL) buchen. Dann wird ein Wech­sel­bonus in Höhe von 200 Euro gewährt. Der Betrag wird auf die Mobil­funk­rech­nung ange­rechnet. Für Neukunden bedeutet das 16 Raten zu je 12,50 Euro auf die monat­liche Grund­gebühr des jewei­ligen Tarifs. Das macht unterm Strich 200 Euro.

Der Wech­sel­bonus wird auch gewährt, wenn ein Mobil­funk­tarif in Kombi­nation mit Hard­ware gewählt wird. Außerdem gilt der Bonus auch für Vergüns­tigungen, die es in den "Junge-Leute"-Tarifen gibt.

Akti­ons­details für Bestands­kunden

Bestands­kunden können eben­falls von der Aktion profi­tieren. Kunden, die eine zweite SIM-Karte mit einem Kombi-Vorteil in Höhe von 50 Prozent hinzu­buchen und eben­falls die bestehende Rufnummer mitnehmen, erhalten einen Wech­sel­bonus in Höhe von 100 Euro. Dieser wird wie auch bei der Aktion für Neukunden (s. Akti­ons­details oben) auf die Mobil­funk­rech­nung ange­rechnet. Im Falle von Bestands­kunden bedeutet das 16 Raten zu je 6,25 Euro als Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr. Auf diese Weise summiert sich der Rabatt auf 100 Euro.

Von der Wech­sel­bonus-Aktion ausge­nommen sind die Flex-Tarife mit einer monat­lichen Kündi­gungs­option von 30 Tagen. Neukunden müssen sich entspre­chend für ein 24-mona­tiges Lauf­zeit-Modell in einem der Akti­ons­tarife entscheiden. Das gilt auch für Bestands­kunden, die eine zweite SIM-Karte wählen, und vom 100-Euro-Wech­sel­bonus profi­tieren wollen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Mobil­funk­tarif der rich­tige für Sie ist, schauen Sie doch mal in unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich die Tarife nach Ihrem indi­vidu­ellen Nutzungs­bedürfnis anzeigen lassen.