o2 startet mit VoLTE Roaming: So funktioniert es

In Deutsch­land sind die UMTS-Mobil­funk­netze mitt­ler­weile Geschichte. Für Tele­fonate steht demnach der VoLTE-Stan­dard im 4G-Netz oder die klas­sische, leitungs­ver­mit­telte Verbin­dung im GSM-Netz zur Verfü­gung. Im Ausland gehen die Netz­betreiber zum Teil noch einen Schritt weiter und verzichten neben UMTS auch auf das GSM-Netz. Nutzt der Kunde ein solches Netz, so ist er auf den VoLTE-Stan­dard ange­wiesen, um mit dem Handy nicht nur den Internet-Zugang nutzen, sondern auch tele­fonieren zu können.

Während im jewei­ligen Heimat­netz mitt­ler­weile fast alle Mobil­funk­kunden die Möglich­keit haben, VoLTE zu nutzen, steckt die 4G-Tele­fonie im Inter­national Roaming noch in den Kinder­schuhen. Wir haben bereits im Rahmen eines Themen-Specials im Herbst 2021 darüber berichtet, dass bislang ledig­lich die Deut­sche Telekom die VoLTE-Nutzung in einigen auslän­dischen Netzen anbietet. Voda­fone will nach eigenen Angaben bis zum Sommer 2022 folgen. o2 startet mit VoLTE im Ausland

Foto: Telefónica Jetzt startet Telefónica als zweiter deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber mit der Möglich­keit, im Ausland über das LTE-Netz zu tele­fonieren. Zum Start steht das VoLTE Roaming für o2-Kunden mit einem Post­paid-Vertrag zur Verfü­gung. Für Besitzer von Prepaid­karten will der in München ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern die Einfüh­rung der LTE-Tele­fonie im Inter­national Roaming im Laufe des Jahres umsetzen.

Nutzung auto­matisch

Eine geson­derte Frei­schal­tung wie auch für die VoLTE-Nutzung inner­halb Deutsch­lands ist nicht erfor­der­lich. Der Kunde benö­tigt aber ein Smart­phone, das den VoLTE-Stan­dard beherrscht. Das ist bei den aktuell verkauften Geräten in der Regel der Fall. Bei älteren Modellen kann es Einschrän­kungen geben. Zudem sollten Kunden darauf achten, die LTE-Tele­fonie über das Menü ihres Mobil­tele­fons frei­zugeben. Zusätz­liche Kosten fallen für Anrufe über das 4G-Netz nicht an.

Zum Start bietet Telefónica VoLTE-Roaming im spani­schen Movi­star-Netz an. Dazu kommt AT&T in den USA. Letz­teres ist nicht ganz unwichtig, denn der ameri­kani­sche Konzern setzt mitt­ler­weile komplett auf LTE und 5G. Nach dem GSM-Netz hat sich das Unter­nehmen im Februar auch von UMTS verab­schiedet. Sprich: Ohne VoLTE-Roaming wäre es nicht möglich, Tele­fonate zu führen.

Telefónica hat ange­kün­digt, die Tele­fonie im 4G-Netz im Laufe des Jahres in weiteren Ländern anbieten zu wollen. Welche Staaten wann hinzu­kommen, ist noch nicht bekannt. VoLTE-Roaming ist aber nicht zuletzt auch für die Auslands­nut­zung von Weara­bles wichtig, die oft nur UMTS und LTE, nicht aber den GSM-Stan­dard beherr­schen. Samsung bietet unter anderem mit der Galaxy Watch 4 mitt­ler­weile auch Smart­wat­ches an, die Inter­national Roaming beherr­schen.