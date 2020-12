Angebot: o2 TV & neues Pay-TV-Paket ohne Zusatzkosten

Winteraktion bei O2 TV

Foto: O2 o2 bietet seinen Kunden in diesem Jahr ein Winter-Special für das TV-Strea­ming-Angebot "o2 TV powered by waipu.tv" an. Wie das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen mitteilt, können sie die Internet-TV-Lösung ab sofort drei Monate gratis testen. Damit biete man allen Kunden, die o2 TV bisher nicht nutzen, einen einfa­chen Weg, um die Vorteile des TV-Ange­bots mit über 100 TV-Sendern, davon mehr als 90 in HD-Qualität, während der Weih­nachts­zeit und danach ausgiebig zu testen.

Neues Pay-TV-Paket bis Anfang Februar 2021 kostenlos

Winteraktion bei O2 TV

Foto: O2 Dabei profi­tieren sie wie alle o2-TV-Nutzer zusätz­lich vom neuen Pay-TV-Paket mit 45 Sendern, das bis einschließ­lich 2. Februar 2021 eben­falls kosten­frei zugäng­lich ist. Enthalten sind beliebte Sender wie TNT Serie, 13th Street, SYFY, Sony AXN, History Channel, Universal TV.3. In Summe stehen damit im Gesamt­paket neben den linearen TV-Kanälen mehr als 10.000 Filme und Serien auf Abruf zur Verfü­gung. Neu ist auch, dass o2-TV-Kunden die App jetzt auf allen Huawei Geräten nutzen.

Ab dem vierten Monat kostet o2 TV ab 4,99 Euro monat­lich. Die Pay-TV-Option kostet dann monat­lich 6,99 Euro und kann nach der Mindest­ver­trags­lauf­zeit von einen Monat täglich gekün­digt werden.

Alter­nativ ist das Pay-Paket auch direkt bei waipu.tv zu haben. o2-Kunden kommen dann aber frei­lich nicht in den Genuss der beson­deren Winter-Aktion.