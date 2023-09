o2 TV: Netflix-Abo 12 Monate lang kostenlos

Die Telefónica-Marke o2 verkündet heute einen Ausbau der Part­ner­schaft mit dem Strea­ming-Dienst Netflix. Sowohl Neu- als auch o2-Bestands­kunden können aus verschie­denen Kombi-Ange­boten von o2 TV und Netflix wählen. Wer bereits einen unab­hängig von o2 exis­tie­renden Netflix-Account verwendet, kann diesen auch nach der Wahl eines Kombi-Ange­bots weiter nutzen, heißt es.

Markus von Böhlen, Director Devices, Trading & Digital Life im Consumer-Bereich von o2 Telefónica, betont den "perfect fit" für o2: "Wir sind stolz, mit Netflix, dem welt­weit größten Strea­ming-Enter­tain­ment-Dienst, nun eine lang­fris­tige Part­ner­schaft einzu­gehen. Wir kombi­nieren unsere Mobil­funk- und Fest­netz­tarife, unser Hard­ware- sowie unser TV-Angebot, o2 TV, mit Netflix. So ist für jeden Fan von erst­klas­sigem Enter­tain­ment ein passendes Angebot dabei." o2 TV und Netflix als Kombi-Modell

Bild: o2/Telefónica Rene Rummel-Mergeryan, Mana­ging Director Busi­ness Deve­lop­ment bei Netflix, sagt: "Wir sind äußerst erfreut über unsere stra­tegi­sche Part­ner­schaft mit o2. Gemeinsam bieten wir inno­vative Ange­bote an, die es Kund:innen ermög­lichen, Netflix sehr einfach mit den Produkten von O2 zu kombi­nieren."

Optionen von o2 TV und Netflix als Kombi-Modell

Im Rahmen der Aktion ab heute (6. September) stehen drei Kombi­nati­ons­mög­lich­keiten im Fokus, die alle drei das Paket o2-TV-XL für monat­lich 9,99 Euro als Basis verwenden. In Kombi­nation mit dem Netflix-Stan­dard-Abo mit Werbung (regulär 4,99 Euro pro Monat) fallen dafür Kosten in Höhe von 9,99 Euro pro Monat an. Rech­nerisch gibt es für o2-Kunden damit Netflix die ersten zwölf Monate geschenkt, erklärt der Anbieter.

Das Kombi-Modell aus o2 TV XL und Netflix mit Werbung hat eine Mindest­lauf­zeit von zwölf Monaten. Anschlie­ßend ist das Kombi-Abo jeder­zeit kündbar, ab dem 13. Monat steigen aber auch die Kosten auf 12,99 Euro monat­lich. Dadurch ergibt sich immer noch eine Ersparnis von 1,98 Euro pro Monat gegen­über der Einzel­buchung.

Weiterhin ist die Kombi­nation aus o2 TV XL und dem werbe­freien Netflix-Stan­dard-Abo (regulär 12,99 Euro pro Monat) möglich. Dafür fallen Kosten in Höhe von 17,99 Euro pro Monat an - eine Ersparnis von 4,99 Euro. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit ist auf zwölf Monate gesetzt. Anschlie­ßend ist das Modell jeder­zeit kündbar. Läuft die Buchung ab dem 13. Monat weiter, steigen die monat­lichen Kosten auf 19,99 Euro. Der Kunde spart somit noch 2,99 Euro pro Monat.

Die dritte Möglich­keit ist die Wahl des o2-TV-XL-Modells in Kombi­nation mit dem Netflix-Premium-Abo (regulär 17,99 Euro pro Monat). o2-Kunden zahlen dafür 22,99 Euro monat­lich im Rahmen einer zwölf­mona­tigen Lauf­zeit und sparen somit eben­falls 4,99 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat ist die Buchung zwar jeder­zeit kündbar, steigt aber auf 24,99 Euro pro Monat - 2,99 Euro weniger gegen­über der Einzel­buchung.

Details der Abo-Modelle

In der Leis­tungs­beschrei­bung von o2 TV XL ist ange­geben, dass Nutzer Zugang zu über 130 TV-Sendern in HD haben, Sendungen pausieren und starten können, 100 Stunden Online-Aufnah­mespei­cher zur Verfü­gung haben, auf vier Geräten gleich­zeitig unter­schied­liche Sendungen schauen können, per WLAN fern­sehen und die Leis­tungen unter­wegs und im EU-Ausland nutzen können. Kombi-Modelle von o2 TV und Netflix in der Übersicht

Bild: o2 online, Screenshot: teltarif.de Das Netflix-Abo mit Werbung umfasst laut Anbieter "bis auf wenige Ausnahmen alle Filme und Serien" sowie mobile Games. Geschaut werden kann auf zwei Geräten gleich­zeitig in Full-HD. Das Stan­dard-Abo (ohne Werbung) bietet neben dem Zugang zur Netflix-Video­thek eben­falls die Möglich­keit, mobile Gaming zu nutzen, Full-HD und die Wieder­auf­gabe auf zwei Geräten gleich­zeitig. Zudem können Inhalte auf zwei Geräte gleich­zeitig herun­ter­geladen werden, und es kann ein Zusatz­mit­glied kosten­pflichtig hinzu­gefügt werden, das nicht im glei­chen Haus­halt wie der Haupt­nutzer wohnt.

Nutzer von Netflix Premium können auf bis zu vier Geräten gleich­zeitig in Ultra-HD-Qualität schauen. Auf bis zu sechs Geräte gleich­zeitig können Inhalte geladen werden, bis zu zwei Zusatz­mit­glieder können kosten­pflichtig hinzu­gefügt werden, die nicht im glei­chen Haus­halt wohnen. Außerdem wird Netflix 3D-Audio unter­stützt.

Netflix auch ohne o2 TV

o2-Kunden, die kein o2 TV nutzen wollen, können über o2 auch ein regu­läres Netflix-Abo abschließen. Die Wahl besteht zwischen Netflix Premium (17,99 Euro pro Monat), Netflix Stan­dard (12,99 Euro pro Monat) und Netflix Stan­dard mit Werbung (4,99 Euro pro Monat). Hier gibt es für o2-Kunden keine preis­lichen Vorteile gegen­über der Buchung direkt über Netflix.

