Mega-Störung bei o2 - aber auch andere Netze betroffen

Massive Störung im o2-Netz

Montage: teltarif.de Im Mobil­funk­netz von o2 kommt es derzeit zu erheb­lichen Einschrän­kungen. Telefónica teilte mit, dass es bei der Tele­fonie im Mobil­funk­netz zu Problemen kommen kann. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Kunde leitungs­ver­mit­telt im GSM-Netz, über VoLTE im 4G-Netz oder über WLAN Call tele­foniert. Auch Fest­netz­kunden von o2 seien von der Störung teil­weise betroffen.

Tests der teltarif.de-Redak­tion haben gezeigt, dass im o2-Netz selbst netz­interne Verbin­dungen und Anrufe zur Mailbox fehl­schlagen. Aus anderen Netzen sind die o2-Handy­num­mern nicht erreichbar. Betroffen sind auch andere Marken wie 1&1 oder Aldi Talk, die das o2-Netz mitnutzen. Hinter­grund der Störung ist nach Angaben des Netz­betrei­bers ein Ausfall des Voice-Servers, der die Tele­fonate über­mit­telt.

Telefónica teilte zwar mit, einen Groß­teil der Verbin­dungen über andere Server zu über­mit­teln. Test­anrufe der teltarif.de-Redak­tion - auch zu verschie­denen Anschlüssen im o2-Netz - kommen aller­dings auch bei wieder­holten Versu­chen nicht zustande. Betrof­fene Kunden haben derzeit nur die Möglich­keit, auf eine "Reserve-Karte" aus einem anderen Netz auszu­wei­chen.

Störungen auch bei Telekom und Voda­fone?

Montage: teltarif.de Das RedaktionsNetzwerk Deutsch­land berichtet, dass es derzeit auch in den beiden anderen deut­schen Mobil­funk­netzen zu Beein­träch­tigungen komme - wenn auch nicht im glei­chen Umfang wie bei o2. So habe das Melde­portal Allestörungen.de zwischen 16 und 17 Uhr aus dem o2-Netz fast 4000 Fehler­mel­dungen erhalten. Bei der Telekom seien es knapp 1500, und bei Voda­fone habe es weniger als 1000 Berichte über Störungen gegeben.

Der Hinter­grund der Beein­träch­tigungen in den beiden anderen deut­schen Mobil­funk­netzen ist nicht bekannt. Tests der teltarif.de-Redak­tion zeigten, dass die Handy­netze von Telekom und Voda­fone - von einem seit fast einer Woche andau­ernden lokalen Voda­fone-Netz­aus­fall im hessi­schen Spes­sart abge­sehen - problemlos nutzbar sind.

Bericht: TV-Ausfall in der kommenden Nacht

Wie das Magazin Digi­tal­fern­sehen berichtet, ist in der kommenden Nacht zudem mit einem mehr­stün­digen Ausfall zahl­rei­cher Fern­seh­pro­gramme zu rechnen. Hinter­grund sei, dass in der Nähe von Frank­furt am Main eine wich­tige Glas­faser­trasse verschwenkt werde. Die Arbeiten seien für die Zeit von 0 bis 5 Uhr vorge­sehen. Voraus­sicht­lich könne die Unter­bre­chung aber früher beendet werden.

