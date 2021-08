o2 testet 5G-Netz in der Berliner U-Bahn

o2 testet das 5G-Netz in der Berliner U-Bahn. Wir konnten den neuen Netz­stan­dard in der U9 bereits mit Unli­mited-Tarif und iPhone 12 Pro Max auspro­bieren.

Vor wenigen Wochen haben wir über den LTE-Ausbau in den Berliner U-Bahnen berichtet. Telefónica bietet den 4G-Mobil­funk­stan­dard bereits groß­flä­chig an. Telekom- und Voda­fone-Kunden mussten bislang aller­dings mit dem GSM-Netz vorlieb­nehmen. Das reicht für Tele­fonate und den Austausch von SMS-Nach­richten. Der mobile Internet-Zugang ist im EDGE-Stan­dard aber sehr langsam.

Nun bekommen mehr und mehr U-Bahn-Linien in der Bundes­haupt­stadt LTE von allen drei deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. Telefónica geht derweil schon einen Schritt weiter und testet neben LTE auch den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G in der Berliner U-Bahn. Das haben wir vor wenigen Tagen im Bereich der U-Bahn­linie 9 fest­gestellt. Zum Einsatz kam ein eSIM-Profil mit dem Tarif o2 Free Unli­mited Max in einem Apple iPhone 12 Pro Max.

5G in der Berliner U-Bahn

Foto: Pixabay via Telefónica Wir fuhren von der Halte­stelle Rathaus Steglitz Rich­tung Norden zur Berliner Straße. Dabei nutzten wir den mobilen Internet-Zugang am Smart­phone. Plötz­lich verschwand der LTE-Schriftzug vom Display des iPhone 12 Pro Max. Statt­dessen war an dieser Stelle "5G" zu sehen. Welchen Frequenz­bereich Telefónica im Berliner Unter­grund einsetzt und mit welcher Band­breite der Netz­betreiber arbeitet, konnten wir in der Kürze der Zeit nicht fest­stellen.

Guter Daten­durch­satz und kurze Ansprech­zeiten

o2 bietet - anders als Voda­fone - bislang noch kein von LTE unab­hän­giges 5G-Netz an. Dennoch war die mit der Ookla-Speed­test-App gemes­sene Ansprech­zeit von 16 ms sehr ordent­lich. Auch der Daten­durch­satz konnte über­zeugen. Wir haben rund 50 MBit/s im Down­stream und 20 MBit/s im Upstream gemessen. Das sind Werte, die für viele Internet-Nutzer selbst im Fest­netz noch keine Selbst­ver­ständ­lich­keit sind.

Bislang hat Telefónica die 5G-Versor­gung in der Berliner U-Bahn nicht offi­ziell ange­kün­digt. Es dürfte sich demnach um Tests handeln. Nicht bekannt ist, ob der neue Netz­stan­dard mögli­cher­weise neben der U9 auch auf anderen Linien zur Verfü­gung steht. Als wir am U-Bahnhof Berliner Straße in die U7 gewech­selt sind, verschwand der 5G-Schriftzug und wir hatten wieder "nur" LTE zur Verfü­gung.

50 MBit/s im Downstream

Foto: teltarif.de Mit dem 5G-Angebot im Unter­grund steht Telefónica nicht alleine da. Wie bereits berichtet baut auch die Telekom den neuen Netz­stan­dard in der U-Bahn auf - aller­dings nicht in Berlin, sondern in München. In "einigen Berei­chen" sei der neue Mobil­funk­stan­dard bereits nutzbar. Auch für die im September in München statt­fin­dende IAA Mobi­lity rüsten die Mobil­funk-Betreiber ihre Netze auf.