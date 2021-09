o2 entwi­ckelt in einem 5G Tech Lab gemeinsam mit Start-Ups Anwen­dungen für die Mobil­funk-Zukunft. Etwas Beson­deres hat sich das Unter­nehmen für die IAA einfallen lassen.

Vor rund zwei Jahren sind in Deutsch­land die ersten 5G-Netze gestartet. Nun sind die Mobil­funk-Netz­betreiber gemeinsam mit Part­ner­firmen dabei, passende Anwen­dungen für die Zukunft der Handy­netze zu entwi­ckeln. Samsung Z Fold3 5G Datenblatt

Die "Killer­appli­kation" des neuen Netz­stan­dards ist eigent­lich der schnelle mobile Internet-Zugang, der zudem so kurze Reak­tions­zeiten hat, wie man sie bislang allen­falls aus dem Fest­netz kannte. So beein­dru­ckend die oft zitierten Gigabit-Geschwin­dig­keiten auch klingen: In der Praxis braucht diese heut­zutage kaum jemand.

Dennoch lohnt es sich, die Netze so zu dimen­sio­nieren, denn vor allem an Orten, wo viele Menschen zusam­men­kommen, gibt es im LTE-Netz durchaus Engpässe, wie sich auch im Rahmen unseres dies­jäh­rigen Netz­tests gezeigt hat. Kunden, die im Fußball­sta­dion, auf dem Open Air Festival oder der Messe ihre Eindrücke mit Fotos und Videos teilen möchten, haben nichts davon, wenn ihr Smart­phone zwar besten LTE-Empfang anzeigt, aber dennoch fast keine Daten fließen. Solche Modellautos steuert o2 über das 5G-Netz

Foto: teltarif.de

5G Tech Lab entwi­ckelt Wege in die Mobil­funk-Zukunft

5G soll aber nicht nur solche Versor­gungs­eng­pässe schließen, sondern auch neue Dienste ermög­lichen. Solche Anwen­dungs­sze­narien entwi­ckelt Telefónica zusammen mit Start-Ups in einem 5G Tech Lab, mitten in der Münchner Innen­stadt unweit des Mari­enplatzes.

Die Anwen­dungen reichen von kleinen Sensoren, die beispiels­weise Tempe­ratur, Luft­qua­lität und ähnliche Daten ermit­teln und weiter­rei­chen über Roboter, die sich über 5G synchro­nisieren lassen, sodass beispiels­weise in einer Fabrik­halle alle die gleiche Tätig­keit verrichten. Ände­rungen sind in Echt­zeit möglich. Steuerung über eine App auf dem Samsung Galaxy Z Fold 3

Foto: teltarif.de

Modell­autos über 5G steuern

Zur IAA Mobi­lity, die erst­mals in München statt­findet, hat sich o2 etwas einfallen lassen, was mit Autos zu tun hat und auch von allen Inter­essenten im o2 Shop am Münchner Mari­enplatz auspro­biert werden kann.

Die Modell­autos sind im 5G Lab aufge­baut und werden mit einer App auf dem Samsung Galaxy Z Fold 3 gesteuert. Vorteil ist das große Display des falt­baren Mobil­tele­fons. Wir konnten das Rennen gleich zweimal fahren: einmal im 5G Lab, wo die Anbin­dung über das dortige 5G-Stan­dalone-Campus­netz lief, und zum anderen im o2 Shop Mari­enplatz, wo das öffent­liche Telefónica-Mobil­funk­netz mit 5G Non-Stan­dalone zum Einsatz kam.

Rennstrecke im Tech Lab

Foto: teltarif.de Die Steue­rung klappte in beiden Fällen. Im Test wurde aber auch der Vorteil deut­lich, den das vom LTE-Stan­dard abge­kop­pelte 5G-Netz mit sich bringt. Während die Steue­rung im 5G Tech Lab nämlich wirk­lich in Echt­zeit erfolgte, gab es bei Nutzung des Non-Stan­dalone-Netzes im o2 Shop zwar mini­male, aber dennoch spür­bare Verzö­gerungen.

Als einziger deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber bietet Voda­fone seit Ende April 5G Stan­dalone für Endver­brau­cher an. Wir haben die Technik bereits kurz nach dem Start auspro­biert und berichten in einer weiteren Meldung über unsere Erfah­rungen mit dem "echten" 5G-Netz.