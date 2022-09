Mit Premium-Service: Neue o2-Tarife für Kleinunternehmer

Telefónica o2 hat neue Tarife für Selbst­stän­dige vorge­stellt. Der Fach­begriff lautet "SOHO" die Abkür­zung für "Small Office Home Office". Wer sich mit den internen Abläufen bei o2 auskennt, weiß außerdem, dass die SOHO-Tarife noch auf dem Privat­kunden-System laufen, das völlig getrennt vom Geschäfts- und Groß­kun­den­system der Telefónica funk­tio­niert. Das Privat­kun­den­system ist flexi­bler und kann weit­gehend auch vom Endkunden "verwaltet" werden, bei Geschäfts­kunden gelten andere Regeln.

Wechsel zwischen den beiden Welten sind prin­zipiell möglich, aber aufwendig, wie selbst Verant­wort­liche auf Nach­frage einräumen.

Update: SOHO-Tarife nur gegen Nach­weis (mit Details)

Die o2 SoHo Tarife wären gerade für Privatkunden interessant.

Grafik: Telefónica / o2 Um nun die SOHO-Tarife nutzen zu können, ist ein Nach­weis erfor­der­lich. Das sind

Firmen mit Handels­regis­ter­ein­trag, also ein Handels­regis­ter­auszug mit Handels­regis­ter­nummer (z. B. HRB 12345)

Selbst­stän­dige ohne Handels­regis­ter­ein­trag

Gewer­benach­weis (z. B. Gewer­bean­mel­dung, Gewer­beschein)

oder Bestä­tigung der Berufs­kammer (z. B. Ärzte-, Presse-, Rechts­anwalt-Ausweis, Bestä­tigungs­schreiben der Künst­ler­sozi­alkasse/Bauern­ver­band)

oder Metro-Erst­karte

oder Umsatz­steuer-ID (Bestä­tigungs­schreiben vom Finanzamt)

oder Vertrag über freie Mitar­beit

Der Nach­weis kann inner­halb von 21 Tagen nach Vertrags­abschluss per Upload in der "Mein o2-App"), per Fax oder Brief einge­reicht werden. Sollte der Nach­weis nicht frist­gerecht inner­halb von 21 Tagen vorliegen, werden die Sonder­kon­ditionen beendet.

o2-Free-Pro

Die Tarife richten sich sowohl an Wenigst- bis Viel­nutzer. Es gibt vier Tarif­stufen, die unter dem Ober­begriff "o2 Free Pro" laufen und dann in "S", "M", "L" oder "Unli­mited Max" aufge­teilt werden und noch mit Zusatz-Optionen verbes­sert werden können.

Alles Brutto-Preise

Vernünf­tiger­weise nennt o2 nicht nur die im Profi-Bereich übli­chen Netto-Preise (ohne Mehr­wert­steuer), sondern auch diese mit Steuern. Der o2 Free Pro S startet somit bei brutto 19,99 Euro im Monat, nachdem man einen einma­ligen Anschluss­preis von 39,99 Euro entrichtet hat. Im "S"-Tarif sind 3 GB monat­liches Daten­volumen enthalten, was mit maximal 300 MBit/s versurft werden kann.

Mobil­funk­tech­nisch sind 4G (LTE) und 5G (NR-NSA) möglich, sofern man ein dafür passendes Endgerät besitzt, und 2G natür­lich auch. 3G gibt es in Deutsch­land nicht mehr, wohl aber noch im Ausland.

Vorbild­lich: Schweiz inklu­sive

Bei allen o2-Pro-Tarifen sind Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze inklu­sive. Nicht dabei sind Sonder­ruf­num­mern oder Sonder­netze wie Funkruf (Paging). Endlich mit dabei ist nicht nur das EU-Roaming, sondern auch ein soge­nanntes "SwissPack", das 3 GB Daten in der Schweiz und eine Minuten/SMS-Flat­rate inner­halb der Schweiz und nach Deutsch­land enthält.

Sollte das nicht ausrei­chen, kann für monat­lich 7,99 Euro die "EU-Swiss-Flat" dazu gebucht werden, die eine Flat­rate für Minuten aus Deutsch­land in die EU und die Schweiz beinhaltet und eigent­lich für viele Privat­kunden, die im Deutsch-Schweizer Grenz­bereich wohnen, bitter notwendig wäre. Privat­kunden bietet o2 diese Option aber leider nicht an.

S-M-L-Unli­mited

Sollte der "S"-Tarif "zu klein" sein, gibt es die M-Option für 29,99 Euro mit 20 GB monat­lichem Daten­volumen (sonst wie "S"), oder die L-Option mit 60 GB (39,99 Euro) und die Unli­mited-Option mit unbe­grenztem Daten­volumen für 59,99 Euro und maximal 500 MB/s. Selb­stän­dige (mit Gewer­beschein) bekommen auf diese Tarife monat­lich 10 Prozent Rabatt was dann beispiels­weise 53,99 statt 59,99 Euro im Monat im größten Tarif bedeuten kann.

Gibt es schon einen o2-Vertrag beim Kunden oder in der Firma, bekommen die Mitar­beiter 50 Prozent Dauer­rabatt auf die Grund­gebühr, solange der Haupt­ver­trag noch exis­tiert. Das macht diese Tarife sehr inter­essant.

Die aktu­elle Aktion „100 Euro Wech­sel­bonus“ der Privat­kunden-Tarife (falls eine Rufnummer aus einem fremden Netz mitge­bracht wird) gilt auch hier, betont o2.

o2 verspricht Premium-Service

Der "exklu­sive Kunden­ser­vice" beinhalte einen Premium-Service für persön­liche Bera­tung im o2-Shop, an der Hotline oder auch online per Chat oder E-Mail sowie eine Express-Hotline.

Sollte das über o2 gekaufte Gerät ausfallen, werde im Gewähr­leis­tungs­fall das Gerät kostenlos inner­halb von 48 Stunden ausge­tauscht. Eine kosten­lose Fest­netz­nummer (früher als "genion" bekannt) für das Handy, um “fest­netz­günstig” auch mobil erreichbar zu sein, ist - wie auch bei den Privat­kunden-Tarifen - inklu­sive und auf der Rech­nung zu finden oder kann bei der Hotline erfragt werden. Abge­hend wird aber immer die eigene Mobil­funk­ruf­nummer über­mit­telt.

Tarife wären auch für Privat­kunden inter­essant

In der Tat: Diese SOHO-Tarife sind das, was sich viele (private) Anwender wünschen. Bei aller Begeis­terung sollte man aber die Netz­qua­lität nicht aus dem Auge verlieren: Reicht die Netz­ver­sor­gung genau und gerade dort, wo man beruf­lich unter­wegs ist? Das ist beispiels­weise bei Taxi-Unter­nehmen oder Liefer­diensten in dünn besie­delten Regionen exis­ten­ziell.

Und selbst wenn es ausrei­chend Netz gibt, reicht auch die Netz­kapa­zität? Hier gibt z.B. es in temporär stark besuchten Regionen (z.B. Urlaubs­regionen an der Küste oder in den Bergen) oft "Spots", an denen das Netz in die Knie geht, wenn viel zu viele Anwender sich zugleich in die mobile Daten­welt stürzen wollen.

Unser Rat ist daher: Mit verschie­denen Prepaid-Karten aller drei Netze vorher ausgiebig testen und verglei­chen. Dann gut vorbe­reitet einen o2-Shop aufsu­chen, der auch SoHo-Kunden beraten kann (vorher fragen, das können mögli­cher­weise nicht alle Shops) - alles schrift­lich bestä­tigen lassen, lieber zweimal fragen, um spätere Enttäu­schungen zu vermeiden.

Lohnt sich ein Gewer­beschein?

Und wer wegen des SoHo-Tarifs mit einem Gewer­beschein lieb­äugelt, sollte vorher unbe­dingt mit einem Steu­erbe­rater spre­chen, welche "Risiken und Neben­wir­kungen" (z.B. sepa­rate Gewer­besteu­ererklä­rung und viel Büro­kratie) das bedeutet.

Für Privat­kunden gibt es 100 Euro Bonus, wenn sie aus einem anderen Netz in einen neuen o2-Tarif wech­seln.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.