o2 Mobile Pro: Neues Tarif-Portfolio für Selbstständige

Nächste Woche, am 5. Oktober, startet o2-Telefónica sein neues "o2 Mobile Pro"-Tarif­angebot: Es richtet sich an Selbst­stän­dige und Klein­unter­nehmer, die damit ähnliche Ange­bote wie o2-Privat­kunden bekommen sollen.

Darin enthalten ist ein größeres Angebot für Viel-Surfer, mehr Inklusiv-Daten­volumen sowie der Grow-Vorteil mit jähr­lich mitwach­senden Daten­volumen, betont der Anbieter. Die Tarife o2 Mobile Pro Unli­mited Smart und Basic ergänzen den o2 Mobile Pro Unli­mited Max und beinhalten 4G- und 5G-Tech­nologie.

Einstiegs­angebot ab 32,99 Euro

Kleinunternehmer und Selbstständige (SoHo) können ab dem

5. Oktober neue Tarife buchen

Foto: o2-Telefónica Ab 32,99 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.) pro Monat können die Nutzer unbe­grenzt surfen und tele­fonieren (Basic: Höchst­geschwin­dig­keit 3 MBit/s im Down­load). Der Tarif Smart mit Höchst­geschwin­dig­keit 15 MBit/s im Down­load kostet 42,99 Euro.

Der o2 Mobile Pro Unli­mited Max bietet unbe­grenztes Surf­tempo und kostet theo­retisch 99 Euro (brutto) im Monat. Sobald aber mehrere Karten/Verträge im Spiel sind (z.B. im Unter­nehmen), kann der Preis auf 49,99 Euro im Monat sinken.

Beim neuen o2 Mobile Pro XL gibt es 280 Giga­byte Daten­volumen für monat­lich 62,99 Euro, wobei das monat­liche Daten­volumen jähr­lich um 10 GB ohne zusätz­liche Kosten ansteigt. Sowohl der o2 Mobile Pro Unli­mited Max als auch der o2 Mobile Pro XL bieten eine Geschwin­dig­keit von bis zu 500 MBit/s im Down­load.

o2 gibt im deut­schen o2-Mobil­funk­netz Geschwin­dig­keiten von bis zu 500 MBit/s im Down­load und bis zu 50 MBit/s im Upload (Durch­schnitt: im 5G Netz 276,1 MBit/s im Down- und 35,3 MBit/s im Upload; im 4G/LTE-Netz 69,3 MBit/s im Down- und 28,4 MBit/s im Upload) an.

Beim o2 Mobile Pro XL gilt nach Verbrauch des enthal­tenen Daten­volu­mens für den Rest des Abrech­nungs­monats eine mögliche Geschwin­dig­keit von "bis zu 32 KBit/s". In der Praxis kommt das oft einem Daten­still­stand gleich. o2 mobile Pro Basic und Smart mit gebremster Flatrate

Grafik: o2-Telefónica

Mehr Inklusiv-Daten­volumen

In den neuen 5G-fähigen o2-Mobile-Pro-Tarifen erhalten Selbst­stän­dige mehr Inklusiv-Daten­volumen als vorher. Der neue o2 Mobile Pro M für monat­lich 32,99 Euro verfügt beispiels­weise mit 25 GB über 25 Prozent mehr Daten als der bishe­rige o2 Free Pro M (20 GB für monat­lich 29,99 Euro). Da das neue Port­folio auf den Tarifen für Privat­kunden basiert, können Selbst­stän­dige und Klein­unter­nehmer auch den Grow-Vorteil nutzen.

Das monat­liche Inklusiv-Daten­volumen erhöht sich mit Ausnahme der Unli­mited-Tarife in den o2-Mobile-Pro-Lauf­zeit-Tarifen erst­mals nach einem Jahr und dann auto­matisch alle 12 Monate tarif­abhängig um jeweils 1 GB (o2 Mobile Pro S/S Boost), 5 GB (o2 Mobile Pro M/M Boost), 10 GB (o2 Mobile Pro L/L Boost/XL), maximal aber für 20 Jahre beim o2 Mobile Pro S/S Boost/M/M Boost/L/L Boost/XL bis zu 24/28/125/150/270/340/480 GB. Der Kunde wird per SMS über die Erhö­hung des Inklusiv-Daten­volu­mens infor­miert.

Neukunden erhalten alle o2-Mobile-Pro-Tarife auch als Flex-Vari­ante, d.h. sie sind monat­lich kündbar. Wirk­lich zufrie­dene Kunden kündigen nicht.

Schweiz-Paket inklu­sive

Im Gegen­satz zu den Privat­kunden-Tarifen ist bei SoHo-Kunden (Selbst­stän­dige und kleine Unter­nehmen) auch ein Swiss-Pack (Roaming in der Schweiz) inklu­sive, aller­dings nicht so umfang­reich wie bei der Telekom, wo die Schweiz in Lauf­zeit­tarifen als Quasi-EU-Mitglied behan­delt wird und keine Extra­kosten entstehen.

Statt­dessen sind drei Giga­byte Daten­volumen (Taktung 10/10 kB) pro Monat inner­halb der Schweiz und 500 Frei­minuten pro Monat inner­halb der Schweiz und für Gespräche nach Deutsch­land enthalten, weiter 500 Frei­minuten pro Monat für einge­hende Gespräche in der Schweiz sowie 500 SMS pro Monat inner­halb der Schweiz und von dort nach Deutsch­land.

Sind die 3 GB aufge­braucht, ist für den Rest des Abrech­nungs­zeit­raums keine Daten­nut­zung in der Schweiz mehr möglich. Wäre noch Daten­volumen übrig, würde es am Ende des Abrech­nungs­zeit­raums verfallen.

Wer regel­mäßig beruf­lich in der Schweiz zu tun hat, sollte viel­leicht über den Kauf einer Schweizer Prepaid-Karte nach­denken und ist dann für Schweizer Gesprächs­partner zum Schweizer Inlands-Tarif erreichbar. o2 Mobile Pro von S bis XL mit definiertem Datenvolumen und vollem Tempo

Grafik: o2-Telefónica

Weitere Bonbons

Wie bei den Privat­kunden gibt es auch für SoHo-Kunden 200 Euro einma­ligen Wech­sel­bonus, wenn ein Neukunde ab dem 5. Oktober 2023 mit seiner bereits vorhan­denen Rufnummer zu o2 wech­selt und einen o2 Mobile Pro M oder höher­wer­tigen Tarif bucht. Dann erhält er bis zum 14. November 2023 einen Wech­sel­bonus in Höhe von 200 Euro als Rabatt auf die Mobil­funk­rech­nung.

Das gilt bei erst­maligem Wechsel in einen o2 Mobile Pro M, M Boost, L, L Boost, XL oder o2 Mobile Pro Unli­mited Basic/Smart/Max Tarif mit 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit (z.B. o2 Mobile Pro M für mtl. 32,99 Euro zzgl. einma­ligem Anschluss­preis von 39,99 Euro aus einem Vertrag, der zuvor mindes­tens drei Monate bestanden hat, sowie einer erfolg­rei­chen Rufnum­mern­por­tie­rung zu o2 bis spätes­tens 4 Wochen nach Akti­vie­rung des o2 Vertrags. Der Wech­sel­bonus wird als monat­licher Rabatt in Raten von 16 x 12,50 Euro auf die Grund­gebühr gewährt.

Vorsicht: Die Aktion gilt nicht für o2 Mobile Pro S und o2 Mobile Pro S Boost sowie Flex Tarife. Er gilt nicht, wenn andere Vorteile/Rabatte in Anspruch genommen werden und nicht bei Wechsel aus o2-, Blau-, Ay Yildiz-, Aldi Talk-, Aetka SMART- und WhatsApp-SIM-Verträgen und ist nicht auszahlbar.

10 Prozent Rabatt

Selbst­stän­dige Neukunden erhalten bei Erst­abschluss eines o2 Mobil­funk­ver­trags mit mindes­tens 24 Monaten Lauf­zeit, aber auch als Flex-Vari­ante, dauer­haft 10 Prozent Rabatt auf die Grund­gebühr. Dieser Rabatt gilt nur bei Neuab­schluss eines o2-Mobile-Pro-Mobil­funk­tarifs, solange der Vertrag nicht geän­dert wird. Dazu kommt ein einma­liger Anschluss­preis von 39,99 Euro (brutto) pro Tarif. Das ganze gilt nur für Kunden, die sich recht­zeitig als "selbst­ständig" legi­timieren können. Der Rabatt kann nicht mit anderen Sonder­kon­ditionen oder Aktionen, z.B. Kombi-Vorteil (o2-Fest­netz), kombi­niert werden.

"Exklu­siver" Kunden­ser­vice

o2 verspricht den Selbst­stän­digen einen "Premium-Service für persön­liche Bera­tung" im o2-Shop, via Hotline oder online per Chat oder E-Mail sowie eine kostenlos erreich­bare Express-Hotline.

Bei einem Defekt soll im Gewähr­leis­tungs­fall das Gerät kostenlos inner­halb von 48 Stunden ausge­tauscht werden. Das hängt aber von der Verfüg­bar­keit und dem Zeit­punkt der Beauf­tra­gung ab.

Fest­netz­nummer ("Genion") inklu­sive

Eine kosten­lose Fest­netz­nummer, um auch mobil zu Fest­netz­preisen erreichbar zu sein (Stamm­kunden kennen das als "Genion"), ist auch im SoHo-Angebot enthalten. Bedin­gung ist eine "Wohn- oder Betriebs­stätte im jewei­ligen Orts­netz­bereich", das muss auf Verlangen nach­gewiesen werden. Bei abge­henden Anrufen wird immer die mobile Rufnummer signa­lisiert, eine Über­tra­gung der Fest­netz­nummer beherrscht nach wie vor nur der Anbieter Sipgate.

Wo gibt es die Tarife?

Die Tarife sind auf o2online.de und im statio­nären Einzel­handel erhält­lich. Es empfiehlt sich, etwas Zeit für die Bera­tung einzu­planen oder einen Termin vor Ort wahr­zunehmen. Gute Vorbe­rei­tung und ein Vergleich anderer Tarife und Ange­bote ist eben­falls zu empfehlen. Der Gewer­benach­weis, die Beschei­nigung der Umsatz­steuer-ID oder ein anderer Nach­weis der Selb­stän­dig­keit wird benö­tigt. Der Nach­weis kann auch nach­gereicht werden, dabei unbe­dingt darauf achten, dass er bei o2 ankommt und auch in den Daten­satz einge­tragen wird.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Inter­essierte berichten in Foren, dass ihr Wunsch, diese Tarife zu buchen, keine Reso­nanz gefunden habe. Verspro­chene Rück­rufe seien nicht erfolgt. Oft sei der Eindruck entstanden, der Ansprech­partner bei o2 glaubte nicht an die Berech­tigung des Neukunden (es ist ein Nach­weis erfor­der­lich) oder habe den Kunden (viel­leicht wegen nur einer oder zwei Karten) als zu "unat­traktiv" gefunden.

Die seri­enmä­ßige Einbin­dung der Schweiz ist der wesent­liche Plus­punkt, der diese Tarife auch für viele Privat-Kunden attraktiv machen würde. Es bleibt unver­ständ­lich, warum o2 diesen Vorteil nicht einfach gene­rell in alle seine Tarife einbaut und so vermeidet, dass ahnungs­lose Kunden in die Schweiz-Roaming-Falle laufen und danach mögli­cher­weise früher oder später aus Frust den Anbieter wech­seln.

Vor dem Buchen der SoHo-Tarife sollten Selbst­stän­dige auch das Thema Netz­abde­ckung und Qualität nicht aus dem Auge verlieren. Es gibt Regionen, wo o2 eindeutig besser versorgt als beispiels­weise Voda­fone oder die Telekom. Es gibt leider auch immer noch viel zu viele Regionen, wo es entweder gar kein oder ein kaum belast­bares Netz gibt.

Für Selbst­stän­dige und Klein­unter­nehmen, wo die mobile Erreich­bar­keit exis­ten­ziell wichtig ist, sollte das eigene Einsatz­gebiet ausgiebig erprobt werden und ggfs. eine Zweit-SIM-Karte in einem anderen Netz (ggfs. als Prepaid) in den zweiten Schacht des Smart­phones einge­legt werden.

Das überall funk­tio­nie­rende ideale Netz gibt es derzeit noch nicht oder es ist uner­schwing­lich teuer (z.B. Satel­liten-Tele­fonie über Iridium, wofür eine eigene SIM-Karte und ein eigenes Gerät notwendig wäre.)

