o2 startet Optionen für günstiges Schweiz-Roaming

o2 startet drei Optionen, mit denen die Mobil­funk­nut­zung in der Schweiz zu vergüns­tigten Kondi­tionen möglich ist. Kunden in älteren Tarifen bleiben außen vor.

o2 bietet ab sofort Optionen an, mit denen Kunden die Möglich­keit bekommen sollen, Mobil­funk­dienste in der Schweiz zu güns­tigeren Kondi­tionen zu nutzen. Anders als die anderen deut­schen Nach­bar­länder gehört die Eidge­nos­sen­schaft nicht zu den EU- oder EWR-Staaten. Somit hat der regu­lierte EU-Tarif keine Gültig­keit. Gleich­wohl gibt es viele Pendler, die in Deutsch­land wohnen, aber in der Schweiz arbeiten, sowie Urlauber, die unser Nach­bar­land jähr­lich bereisen.

Wer als o2-Kunde die Schweiz für mehrere Tage bereist, kann ab sofort die Option "Roaming Plus 1 Monat" buchen. Diese kostet 9,99 Euro und läuft nach 30 Tagen auto­matisch aus. Kunden bekommen mit "Roaming Plus 1 Monat" je 500 Inklu­siv­minuten für einge­hende Anrufe in der Schweiz sowie für abge­hende Tele­fonate inner­halb der Schweiz und nach Deutsch­land. Nach Verbrauch des jewei­ligen Kontin­gents werden 19 Cent pro Minute für einge­hende und ausge­hende Verbin­dungen berechnet.

Eben­falls inklu­sive sind 3 GB Daten­volumen für die mobile Internet-Nutzung in der Schweiz. Nach Verbrauch des Kontin­gents kann über ein SMS-Keyword 1 GB für 4,99 Euro nach­gebucht werden. Zum Paket gehören auch jeweils 500 Inklusiv-SMS für den Versand inner­halb der Schweiz und nach Deutsch­land. Für jede weitere Kurz­mit­tei­lung werden 19 Cent berechnet. Einge­hende Kurz­nach­richten sind kostenlos.

Option mit zwei Jahren Bindung zum halben Preis

Die glei­chen Inklu­siv­leis­tungen gelten auch für die Option "Roaming Plus 24 Monate". Dieses Angebot richtet sich an Pendler und Grenz­bewohner, die auch auf deut­scher Seite teil­weise eines der schwei­zeri­schen Netze nutzen - gewollt oder unge­wollt. Im Gegenzug für die zwei­jäh­rige Bindung an die Option redu­ziert sich die Grund­gebühr auf 4,99 Euro pro Monat.

Wer auf Reisen nur durch die Schweiz fährt (oder in Grenz­nähe im schwei­zeri­schen Netz roamt), bekommt die Roaming-Plus-Stan­dard-Option für 2,99 Euro pro Kalen­dertag auto­matisch akti­viert. Inklu­sive sind 300 MB Daten­volumen. Weitere 300 MB lassen sich bei Bedarf für eben­falls 2,99 Euro hinzu­buchen.

Für Anrufe und SMS bringt diese Option keine Vergüns­tigungen mit sich. Abge­hende Tele­fonate inner­halb der Schweiz und nach Deutsch­land kosten 54 Cent pro Minute. Für einge­hende Verbin­dungen werden minüt­lich 26 Cent berechnet. Eine SMS schlägt mit 39 Cent zu Buche.

Angebot nur für o2 Mobile Tarife

Nach Telefónica-Angaben sind die neuen Schweiz-Optionen nur in den aktu­ellen o2-Mobile-Tarifen verfügbar, die im Früh­jahr einge­führt wurden. Die Roaming-Plus-Stan­dard-Option ist für Neukunden seit dem 5. Juli auto­matisch hinter­legt. Bei Vertrags­abschluss vor diesem Stichtag muss das Angebot aktiv gebucht werden. Bislang nicht bekannt ist, ob und wie sich die 2,99-Euro-Option abbe­stellen lässt, wenn der Kunde sie nicht nutzen möchte.

Als einziger deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber behan­delt die Telekom die Schweiz hinsicht­lich der Roaming-Kondi­tionen wie ein EU-Land. Bei Voda­fone sind zum Beispiel die EasyTravel-Optionen für vergüns­tigtes Schweiz-Roaming verfügbar. Wie berichtet hat Voda­fone aber die Preise für EasyTravel deut­lich erhöht.